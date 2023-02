Real Madryt vs Liverpool to zdecydowany hit dzisiejszej kolejki spotkań rozgrywanych w ramach 1/8 Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać pojedynek Królewskich z The Reds? O której rozpocznie się spotkanie? Sprawdźmy!

Niefart Liverpoolu. Real ledwo wyprzedził Lipsk

Obie drużyny nie miały prostego zadania w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Liverpool w grupie A zajął drugie miejsce. Pomimo tego, że angielska drużyna na koniec fazy grupowej miała tyle samo punktów co pierwsze Napoli, to jednak bilans bramkowy był na korzyść włoskiej drużyny. Ostatecznie to The Reds byli gorzej rozstawieni i w 1/8 finałów Ligi Mistrzów trafili na Real Madryt.

Real Madryt vs Liverpool. Gdzie oglądać hit?

Królewscy rywalizowali w grupie F, w której znajdował się Szachtar Donieck, RB Lipsk oraz Celtic Glasgow. Mogłoby się wydawać, że Real Madryt całkowicie zdominuje swoją grupę, jednak ostatecznie wyprzedził Lipsk tylko o jeden punkt. Los Blancos zdobyli 13 punktów i wygrali grupę. Co ciekawe, spotkanie z Szachtarem Real rozgrywał w Warszawie.

Teraz, dzięki rozstawieniu, będziemy świadkami pojedynku Real Madryt vs Liverpool, co z pewnością powinno być ciekawym spotkaniem.

Real Madryt vs Liverpool. Gdzie oglądać?

W kwestii rozgrywek ligowych obie drużyny w ostatnim czasie radzą sobie poniżej oczekiwań. Real Madryt traci osiem punktów do liderującej LaLiga FC Barcelonie. Różnica punktowa pomiędzy tymi dwoma drużynami może się zmniejszyć, jednak Blaugrana jest w gazie i wydaje się, że idzie po mistrzostwo. Z kolei Liverpool zaczął tragicznie nowy sezon Premier League i obecnie znajduje się dopiero na 8. miejscu w tabeli. Do pierwszej piątki ligi, która awansuje do europejskich rozgrywek, The Reds brakuje 6 punktów.

Czy Królewscy obronią swoją twierdzę i wygrają z Liverpoolem? Fot. Twitter UEFA Champions LEAGUE

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Liverpool? Spotkanie nie będzie transmitowane w publicznej telewizji, dlatego też będą mogli je oglądać jedynie osoby, które posiadają pakiet Polsat Sport Premium. Spotkanie będzie transmitowane zarówno na kanale Polsat Sport Premium 2, jak i na platformie Polsat Box Go. Początek hitowego starcia o 21:00.