Tylko ekosystem Apple dba o bezpieczeństwo. Zgadzasz się?

Testując sprzęt i oprogramowanie mam styczność z wieloma różnymi rozwiązaniami ale szczerze, tylko ekosystem Apple gwarantuje mi prywatność i synchronizację poszczególnych urządzeń. Zgadzasz się z moją opinią? A może masz inne doświadczenia?

Ekosystem Apple dba o bezpieczeństwo. Zgadzasz się?

Dosłownie za kilka dni pojawią się nowe urządzenia Apple. Oprócz nich na nasz sprzęt trafi najnowsze oprogramowanie. Mam na myśli iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia. O tym, jak iPadOS 18 może ułatwiać uczniom i studentom naukę napisał jakiś czas temu Karol. Ja z kolei skupię się na temacie bezpieczeństwa, który jest według mnie priorytetem. Zacznijmy od tego – czy kiedykolwiek widziałeś zawirusowanego Mac’a? Fakt, jeśli się mocno postarasz, zapewne zainfekujesz ten system ale korzystając z komputera czy smartfonu „rozsądnie”, jestem pewny, że MacOS jak i iOS nie pozwolą, by ktoś dotarł do Twoich danych.

Prowadzenie firmy, a bezpieczeństwo danych

Dlaczego tak mocno się na tym skupiam? To proste. Prowadzę biznes, a to oznacza wiele „wrażliwych danych” przechowywanych na komputerze, których nie powinien widzieć nikt niepowołany. W przypadku sprzętu Apple, z którego korzystamy wewnątrz firmy mamy pewność, że informacje, które między sobą przesyłamy dotrą tylko do osoby, która faktycznie ma je odczytać. Co by nie mówić, bezpieczeństwo to wyróżniająca cecha marki z „nadgryzionym jabłkiem” w logo. Dlatego zdecydowaliśmy się w naszym przedsiębiorstwie na notebooki Apple MacBook Air, a także na smartfony iPhone i smartwatche Apple Watch.

Ekosystem Apple oferuje rozwiązania wspierające bezpieczeństwo

Dalej podchodzisz do sprawy sceptycznie? To może opowiem Ci, co czeka na użytkowników jesienna aktualizacja oprogramowania Apple. Przede wszystkim ciekawie wypada usprawnione udzielanie zgody na dostęp do kontaktów w nadchodzącym iOS 18. Masz dzięki niemu pełną kontrolę. Dlaczego? Możesz wybierać tylko wybrane kontakty, które będą udostępniały informacje aplikacji. Koniec z przekazywaniem dostępu do wszystkich kontaktów. Idźmy dalej, bo robi się coraz ciekawiej. Apple iOS 18 ma pozwolić nam na utworzenie specjalnego folderu z aplikacjami ukrytymi, który otworzymy tylko za sprawą Face ID, hasła lub Touch ID. Dzięki temu osoba niepowołana nie zobaczy zarówno aplikacji, jak i powiadomień, które generuje oprogramowanie.

Ciekawie zapowiada się nowa aplikacja Passwords, która została oparta na dobrze znanym „Pęku kluczy”. Oczywiście, nie trudno się domyślić – mamy do dyspozycji dostęp do haseł, kluczy, kodów i tak dalej i tak dalej. Nie musisz pamiętać wszystkich tych skomplikowanych kombinacji. Wystarczy, że masz dostęp do jednej aplikacji, która pomaga zalogować się dosłownie wszędzie. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie dziś życia bez Touch ID w moim MacBooku Air. Dotykam palcem w odpowiednie miejsce, a „wrota” zabezpieczone hasłem otwierają się w mgnieniu oka. Rzecz jasna, to nie koniec ciekawostek. Aplikacja ma nam zasugerować to, że użyliśmy zbyt łatwego hasła, bądź takiego, które mogło zostać wykradzione!

Synchronizacja urządzeń – coś, o czym konkurencja może pomarzyć

Wielokrotnie próbowałem „przełączyć się” na sprzęt konkurencji. I wiecie co? Nie jest to proste, ponieważ człowiek przyzwyczaja się szybko do wygód. Proste przykłady – tworzę rolkę za pomocą iPhone 15 Pro, którą przesyłam za pomocą AirDrop do MacBooka Air, a następnie montuję film w iMovie. Wyobraź sobie, że to kopiowanie plików, montaż i renderowane może trwać bardzo krótko. A teraz pomyśl, jak to wygląda w przypadku innego oprogramowania. Zarówno przesyłanie wideo, jak i późniejszy montaż i generowanie materiału nie jest łatwe. Idźmy dalej. Apple iPhone leży daleko, a dzwoni do mnie współpracownik. Co robię? Odbieram połączenie (zarówno sam dźwięk, jak i wideo) za pomocą MacBooka. Podobnie wypada wykorzystywanie iMessage. Piszę na telefonie, później na komputerze – wszystko mam „pod ręką”.

Fakt, niektóre te operacje da się wykonać z wykorzystaniem sprzętu konkurencyjnych producentów, jednak choćby nie wiem jak się starali, będzie to bardzo trudne. Dlaczego? Apple ma jedną wielką przewagę. Tworzy sprzęt zoptymalizowany pod konkretne urządzenia. Dlatego cała synchronizacja, którą oferuje ekosystem Apple jest tym, co skutecznie zniechęca mnie do przejścia na inne rozwiązania. Tu jest po prostu łatwo, wygodnie, szybko i, przede wszystkim, bezpiecznie.