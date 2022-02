Eleganckie i dzienne koszule męskie od LAVARD

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Eleganckie ale i dzienne koszule męskie są zasadniczym elementem modnej stylizacji współczesnego mężczyzny. Posiadają długą historię w modzie męskiej. Zestaw z garniturem nie może funkcjonować, jeśli nie uzupełnimy go białą koszulą. Wybierając swój strój na ślub zawsze należy pamiętać o perfekcyjnie uszytej oraz dopasowanej koszuli.

Model powstały z dobrej jakości naturalnej tkaniny jest znakomitą inwestycją w garderobę oraz utrzymuje wysoką trwałość koszuli. Zasadniczym kolorem męskich koszul jest biel. Jest to odcień, który kojarzy się z czystością, elegancją oraz profesjonalizmem. Tak jak i dziś, dawniej biała koszula uchodziła za podstawę ubioru formalnego i była reprezentantem stylu white tie. Podczas okazji wieczorowych niedopuszczalne było założenie koszuli w innym kolorze.

Koszule męskie a moda końca XX wieku

Sytuacja prezentowała się odmiennie w przypadku ubioru dziennego. Tak samo entuzjastycznie wybierano biel, ale pozwalano sobie także na inne kolory. Koszule powstawały z ozdobnych tkanin, wzbogaconych haftami lub tych o wyraźnej strukturze.

Należy uznać, że dzisiejsza moda przeszła znaczną rewolucję, to kluczowe reguły pozostają niezachwiane. Podstawą elegancji wciąż pozostaje jednolita biała koszula z długim rękawem. W ubiorze formalnym dodatkowo występuje błękit oraz czerń. Niespotykaną do pewnego czasu rewelacją były odformalizowane koszule dzienne. Zrobiły zawrotną karierę w latach 90, kiedy to miały luźny krój z krótkim rękawem. Moda z końca XX wieku wyróżniała się przede wszystkim niesztampowymi zestawieniami kolorystycznymi. Rządziły abstrakcyjne desenie, artystyczne printy oraz lejące tkaniny z połyskiem.

Choć dzisiaj opisujemy je jako modę vintage, to zawdzięczamy im imponujący rozwój koszul casualowych. Są one stworzone na nieformalne okazje, kiedy wolimy jednak zrezygnować z koszulki polo. Casualowa koszula sprawdzi się we wszystkich codziennych sytuacjach, co nie neguje jej eleganckiego charakteru. Przeciwnie. W koszuli tego typu wciąż można czuć się szykownie, a ponadto komfortowo i wygodnie. A zatem czym odznacza się dzisiejsza koszula typu casual i jak należy ją wybierać?

Koszule męskie na co dzień

Koszula, która sprawdzi się na co dzień powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Wiele zależy od tkaniny, z której została wykonana. Włóknami przyjaznymi skórze są te pochodzące wprost z natury. Jednakże współcześnie posiadają ciekawe zamienniki sztuczne, które dodatkowo są przyjazne środowisku. Koszule męskie na co dzień mogą być wykonane z tkaniny z pochodnymi wiskozy, która pozwala skórze oddychać. To ważna informacja, zwłaszcza jeśli mamy na myśli gorące dni. Wybierajmy także koszule męskie z dzianiny. Tkanina strukturalna jest świetnym sposobem na nadanie stylizacji luzu, kiedy wyrazisty deseń to zbyt wiele.

Koszula casualowa powinna dawać uczucie drugiej skóry. Z uwagi na to dobrym pomysłem jest wybieranie tkanin easy care. To fasony, które mniej się mną oraz wyglądają świetnie wprost po wyjęciu z pralki. Jest to niewątpliwa zaleta koszuli, którą zakładamy na co dzień. Kluczowe jest, aby sprawdzić skład tkaniny oraz dostosować ją do swoich potrzeb.

Eleganckie i dzienne koszule męskie od LAVARD 26

Jaki wybrać krój?

Później należy zwrócić uwagę na krój koszuli. Tym, który aktualnie jest najpopularniejszy jest krój slim. Wielką sympatią darzą go szczupli mężczyźni, którzy dotychczas zmuszeni byli zwężać posiadane koszule. Niemniej jednak tradycyjne fasony regular wciąż mają swoich zwolenników. Często to okazja wymaga szerszego kroju, który nie uwydatnia sylwetki. Podczas letnich wypadów za miasto sprawdzi się rewelacyjnie. Warto wybierać wówczas niesztampowe desenie czy nadruki.

Wybór jest nieograniczony. Duże kwiaty, logotypy, a także wyrazista krata. Wszystkie te koszule będą znakomitym ubiorem podczas letnich imprez. Tym, co decyduje o nieformalności koszuli jest także typ kołnierzyka. Tym, który sprawdzi się na co dzień jest kołnierzyk typu „button down” . Przypina się go guzikami i nie łączy z krawatem. Najczęściej występuje w duecie z jeansem oraz chinosami. Taka stylizacja łączy w sobie nieformalne kolory oraz pasuje do każdego typu urody.

Koszula casualowa charakteryzuje się tym, że nie dotyczą jej sztywne zasady. Za jej pomocą panowie mogą wyraźnie akcentować swój styl i podkreślać osobowość. Niemniej jednak, czasami te niesztampowe wzory wymagają odwagi. Od czasu do czasu warto bawić się zasadami, kolorami oraz deseniami. Ubiór casualowy to najlepszy przykład na odstępstwo od sztywnych zasad i jednolitych, monochromatycznych zestawów biznesowych. Mnogość oferowanych koszul ośmiela do komponowania pomysłowych stylizacji codziennych, które warto wzbogacić kontrastowymi skarpetkami lub poszetką. Styl smart casual oraz casual cechują się tym, że łączą w sobie nuty elegancji oraz sportowy luźny sznyt. Mężczyzna kompletujący swoją garderobę w stylu casual ma pełną dowolność w doborze dodatków. Z jednym wyjątkiem – zestawienie kolorystyczne ma być harmonijne.

Mniej formalnie, a nadal elegancko

Styl casual hitem podbił męską garderobę. Najlepszym trikiem na włączenie go do swojego ubioru jest nietypowa koszula. Model codzienny powinien mieć miękką, przyjazną skórze tkaninę, kontrastowy deseń oraz oryginalny kolor. Zestawiając go z jeansami można otrzymać fantastyczny ubiór na weekendowy wyjazd za miasto. Marka Lavard posiada w swojej ofercie imponującą kolekcję koszul casualowych, które mają dopracowany krój oraz zostały uszyte z wielką starannością. Dzięki ręcznemu skrojeniu i dbałemu wykończeniu są niezwykle trwałe, przez co spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Panów poszukujących idealnego modelu dla siebie zapraszamy do skorzystania z oferty polskiej marki Lavard oraz odwiedzin w sklepie internetowym.

