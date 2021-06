Euro 2020. Grupa B i C „zagrała” dla Polski!

W sporcie potrzeba nie tylko umiejętności, ale również i szczęścia. W meczu z Hiszpanią szczęście uśmiechnęło się dla Polski, bo remis przedłużył nasze szanse na awans z grupy. Wczoraj stało się to ponownie, ponieważ grupa B i C zagrała na korzyść naszej reprezentacji. Szwedzi w meczu z Polską zagrają bez presji! Pora rozpocząć Euro 2020 dla Polski!

Wyniki w grupie B i C miały ogromny wpływ na „polską” grupę

Cztery mecze w poniedziałek miały duże znaczenie dla grupy E, w której gra reprezentacja Polski. Euro 2020 to turniej, w którym awansuje więcej drużyn niż w poprzednich rozgrywkach. To zwiększa szanse reprezentacji na osiągnięcie historycznego wyniku. Wczoraj swoje spotkania rozgrywała grupa B i C. Wyniki, które padły w tych spotkaniach sprawiły, że reprezentacja Szwecji jest pewna awansu do 1/8 finału Mistrzostw Europy 2020. Nie mówimy, że będzie łatwiej, ale Szwedzi z Polską zagrają bez żadnej presji.

Szwedzi są już pewni awansu do fazy pucharowej turnieju!

Wszystkie spotkania rozgrywane w grupie C sprawiły, że reprezentacja Szwecji na pewno zagra w kolejnej fazie rozgrywek. Niezależnie od tego, jak skończy się spotkanie z Polską, Szwedzi zameldują się 1/8 finału Mistrzostw Europy 2020. Plan zakładał, że Austria pokona Ukrainę i tak się stało. Zwycięstwo Austriaków nad reprezentacją Ukrainy sprawiło, że nawet jeśli Szwecja zajmie trzecie miejsce w grupie E, to i tak będzie przed Ukrainą w klasyfikacji drużyn z trzeciego miejsca. Przypominamy, że do kolejnej fazy awansują cztery drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Pozostałe mecze także skończyły się „po naszej myśli”. Belgia musiała wygrać z Finlandią lub Dania musiała pokonać Rosję. Oba scenariusze się spełniły. Reprezentacja Belgii pokonała Finlandię 2:0, a Duńczycy rozgromili Sborną 4:1.

Euro 2020. Polacy muszą iść po swoje!

Układ wczorajszych spotkań sprawił, że Szwecja wejdzie do 1/8 finałów Euro 2020 nawet z trzeciego miejsca. Z pewnością sprawi to, że Skandynawowie w meczu z Polską zagrają bez żadnej presji. Gdyby wyniki ułożyły się inaczej, Szwedzi musieliby wygrać z Polakami, by zachować jakiekolwiek szanse na awans do kolejnej fazy. Czy to oznacza, że mecz Polska – Szwecja na Euro 2020 będzie dla nas łatwiejszy?

Kwestia awansu Polaków do 1/8 finałów Euro 2020 jest w ich rękach.

Prawdopodobnie nie, jednak Szwedzi, którzy w dalszym ciągu mają o co grać, mogą na spotkanie z Polską wyjść w drugim składzie. Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji możliwe, że będzie chciał dać odpocząć swoim najważniejszym graczom przed kolejną fazą turnieju. Niemniej jednak nie można lekceważyć przeciwnika i od początku iść po swoje. Sprawa awansu zależy tylko i wyłącznie od piłkarzy naszej reprezentacji. Tylko zwycięstwo daje nam awans do następnej rundy Euro 2020.