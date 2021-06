Sprawa awansu Polaków nieco się skomplikowała

Już w środę Polacy zagrają o awans do dalszej części turnieju. Niestety, z racji tego, że Szwajcaria pokonała Turcję, sprawa awansu reprezentacji Polski z fazy grupowej mocno się skomplikowała. Awans da nam tylko zwycięstwo ze Szwecją.

Szwajcarzy skomplikowali nam sprawę awansu

Do sobotniego meczu Szwajcarii z Turcją Polacy mieli dwa warianty awansu. Pierwszy z nich zakładał, że Polska wygra ze Szwecją i awansuje do 1/8 finałów Mistrzostw Europy 2020. Polacy, zakładając, że Hiszpania wygrałaby ze Słowacją, weszliby do kolejnej rundy z drugiego miejsca. Drugi scenariusz był mniej prawdopodobny, jednak w dalszym ciągu możliwy. Chodzi o to, że nawet remis ze Szwecją mógłby dać nam awans do fazy pucharowej. Remis ze Szwecją, po którym mielibyśmy dwa punkty, dałby nam trzecie miejsce. Wtedy Hiszpania musiałaby przegrać ze Słowacją, a o awansie decydowałby bilans bramkowy.

Remisując z Hiszpanami, Polacy przedłużyli swoje szanse na awans.

Niestety, po sobotnim meczu Szwajcarów z Turkami jest on już niemożliwy. Szwajcarzy pewnie pokonali Turcję 3 do 1 i zajęli trzecie miejsce w swojej grupie. Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyli Włosi, a na drugim miejscu uplasowała się Walia. Zwycięstwo Szwajcarii dało im pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc w swoich grupach. Do 1/8 finału awansuje 16 drużyn, z czego cztery przejdą dalej właśnie z trzeciego miejsca. Obecnie wszystkie drużyny z trzecich miejsc mają co najmniej po trzy punkty. To sprawia, że nawet jeśli Hiszpanie zremisują ze Słowacją, awans nie jest w ich zasięgu.

Co musi się wydarzyć, abyśmy przeszli dalej?

Jedynym scenariuszem, w jakim reprezentacja Polski awansuje do 1/8 finału Mistrzostw Europy 2020 jest zwycięstwo ze Szwecją. Trzy punkty zdobyte w środę sprawiają, że nie musimy przejmować się wynikiem drugiego spotkania w naszej grupie. Co najciekawsze, Polacy mogą również wygrać swoją grupę. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy Polska wysoko pokona Szwecję, a w meczu Hiszpanii ze Słowacją padnie remis. W takim przypadku Polska, Słowacja i Szwecja będą miały po 4 punkty, a o zwycięstwie grupy zdecyduje bilans bramkowy.

Mecze Polska – Szwecja oraz Hiszpania – Słowacja odbędą się 23.06, czyli w środę. Oba spotkania będą rozgrywane jednocześnie o godzinie 18. Wychodzi na to, że wszystko jest w głowach i nogach naszych zawodników. Panowie, po awans!

Zdjęcia: internet.