Euro 2020. Potencjalni rywale Polaków w kolejnej fazie turnieju

Awans reprezentacji Polski do 1/8 finałów Mistrzostw Europy 2020 jest nadal otwartą kwestią. Wszystko zależy od naszych piłkarzy. Nie ma co wróżyć z fusów, jednak każdy zadaje sobie pytanie – co jeśli awansujemy? Jak prezentują się potencjalni rywale Polaków? Sprawdźmy to!

Euro 2020. O awans ze Szwecją!

W środę o 18:00 Polacy rozegrają swój ostatni mecz w fazie grupowej. O awans do 1/8 finałów Mistrzostw Europy 2020 zagramy ze Szwedami. Nasi przeciwnicy są już pewni awansu, dlatego też zagrają bez presji. To Polacy będą musieli atakować i wygrać z reprezentacją prowadzoną przez Janne Anderssona. Po kompromitującej porażce ze Słowakami reprezentacja Polski zagrała bardzo dobry mecz z Hiszpanią, który ostatecznie udało się zremisować. Teraz przyszła pora na pojedynek ze Szwedami.

Niedzielny mecz Szwajcarii z Turcją, w którym to Szwajcarzy rozgromili przeciwników 3 do 1, przekreślił jakiekolwiek szanse reprezentacji Polski na awans nawet w przypadku remisu ze Szwecją. Wszystkie drużyny zajmujące trzecie miejsce w swoich grupach mają co najmniej trzy punkty. To właśnie cztery z sześciu drużyn z trzeciego miejsca awansuje do następnej fazy rozgrywek. Tym sposobem jedyną szansą na awans do 1/8 finałów Euro 2020 jest wygrana ze Szwecją!

Rywale Polaków – na kogo możemy trafić?

Miejsce reprezentacji Polski nie jest jeszcze znane. Polacy mogą zająć każde miejsce w swojej grupie. Tak, możemy nawet wygrać zmagania w grupie E. Co musi się stać? Jeśli chcemy wygrać naszą grupę, w środę musimy wysoko pokonać Szwedów, a Hiszpania musi zremisować ze Słowacją. W tym przypadku o wszystkim będzie decydować „mała tabela”, która będzie działać na naszą korzyść. Potencjalni rywale Polaków po zajęciu pierwszego miejsca w grupie to Szwajcaria, Finlandia lub Ukraina. To właśnie te reprezentacje plasują się na trzecich miejscach w grupach A, B i C. Polacy mogą zagrać wtedy również z trzecią drużyną grupy D, którą obecnie jest Chorwacja.

Podczas Euro 2016, gol Jakuba Błaszczykowskiego pozwolił nam pokonać Ukrainę. Nasi sąsiedzi będą naszym następnym rywalem?

Jak prezentują się rywale Polaków w momencie, gdy skończymy fazę grupową na drugim miejscu? Tutaj zaczynają się schodki, ponieważ naszymi potencjalnymi rywalami w takim przypadku może być reprezentacja Anglii, Czech, Chorwacji lub Szkocji. Mowa tutaj o drużynach z grupy D. Każdy z tych zespołów może zająć drugie miejsce w swojej grupie.