Film Barbie, w którym gra Margot Robbie i Ryan Gosling miał wczoraj światową premierę. Już jutro to połączenie komedii i dramatu będzie można zobaczyć w Polsce, bowiem premiera w naszym kraju została zapowiedziana na 21 lipca 2023. Nasuwa się pytanie, gdzie obejrzeć film Barbie? Czy będzie dostępny na platformach streamingowych takich jak Netflix czy HBO?

Nie wiem czy jesteście zainteresowani tym filmem, chociaż na pewno nie można go uznać za jakąś “bajkę”. Tak przynajmniej wnioskuję po trailerach. Dlaczego? Z jednej strony świat Barbie jest miejscem idealnym, w którym mieszkają idealni ludzie. No, chyba, że główna bohaterka przeżywa kryzys egzystencjalny. Nie pomaga również Ken. Z resztą, sami zobaczycie jutro. Oczywiście, o ile będziecie chcieli zobaczyć to połączenie dramatu, komedii i filmu fantasy. Dodam tylko, że scenarzystką i reżyserką jest nominowana do Oscara Gretą Gerwig. O głównych bohaterach już pisałem. Ryana Goslinga czy Margot Robbie przedstawiać raczej nikomu nie trzeba, prawda?

Film Barbie. Ile kosztują bilety do kina? Premiera 21 lipca

Film Barbie. Polska premiera 21 lipca 2023. Gdzie zobaczę ten film?

Najnowsze dzieło Grety Gerwing zobaczycie zarówno w sieci Helios, Cinemacity jak i w Multikinie. Wystarczy więc wybrać kino, które preferujemy, bądź do którego mamy najbliżej. Zaskoczyło mnie to, że będzie można go oglądać już od 10 rano – oczywiście, wszystko zależy od tego, jaką sieć wybierzemy. Tak jakby film Barbie był przeznaczony dla dzieci. Fakt, mogą go zobaczyć widzowie od 13 roku życia. Z resztą, mniejsza z tym. Sprawdźmy, ile będą kosztować bilety.

Film Barbie. Ile kosztują bilety do kina? Premiera 21 lipca

Ile kosztują bilety na film Barbie? Helios, Multikino i Cinema City

Przeanalizowałem ofertę popularnych sieci kin w Polsce. Nie brałem pod uwagę promocji. Po prostu wybrałem dwa warianty – najwcześniejsza dostępna godzina dla opcji dubbingu i napisów, a następnie wieczorny seans (również opcja dubbing lub napisy). Rzecz jasna, sprawdzałem ceny dla piątku, 21 lipca 2023, czyli dnia premiery filmu Barbie w Polsce. Jak to wygląda?

Helios: 10:30 dubbing – 26,90 zł (+1,50 zł za dopłatę internetową)

10:30 dubbing – 26,90 zł (+1,50 zł za dopłatę internetową) Helios: 13:10 napisy – 26,90 zł (+1,50 zł za dopłatę internetową)

13:10 napisy – 26,90 zł (+1,50 zł za dopłatę internetową) Helios: 21:00 napisy – 26,90 zł (+1,50 zł za dopłatę internetową)

21:00 napisy – 26,90 zł (+1,50 zł za dopłatę internetową) Multikino: 10:00 napisy – 23,90 zł

10:00 napisy – 23,90 zł Multikino: 10:35 dubbing – 23,90 zł

10:35 dubbing – 23,90 zł Multikino: 21:15 napisy – 23,90 zł

21:15 napisy – 23,90 zł Multikino: 21:50 dubbing – 23,90 zł

21:50 dubbing – 23,90 zł Cinema City: 10:10 dubbing – 21,90 zł (+2 zł opłata serwisowa)

10:10 dubbing – 21,90 zł (+2 zł opłata serwisowa) Cinema City: 12:10 napisy – 21,90 zł (+2 zł opłata serwisowa)

12:10 napisy – 21,90 zł (+2 zł opłata serwisowa) Cinema City: 21:50 napisy – 21,90 zł (+2 zł opłata serwisowa)

Film Barbie na Netflix, HBO, CDA, Disney+. Gdzie oglądać?

Jutro film ma premierę kinową w Polsce. Wczoraj miał światową premierę. Nie ma więc obecnie żadnych informacji na temat tego, kiedy pojawi się w serwisach streamingowych, a także nie wiadomo, czy pojawi się np. na Netflix, HBO czy Disney+. Jeśli więc jesteście zainteresowani tym, jak zagrał Ryan Gossling, Margot Robbie i reszta świetnych gwiazd, musicie odwiedzić jedno z kin. Na szczęście, film będzie “grany” przez wiele kolejnych dni, dlatego bez obaw, każdy się załapie. Sprawdzałem dostępność biletów w mniejszych miejscowościach – niewiele miejsc zostało zarezerwowanych, dlatego wydaje mi się, że nie będzie problemu z zakupem, nawet tuż przed seansem.

Jeśli masz ochotę, sprawdź inne nasze artykuły z kategorii film.