G-Klasa z wojska? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt

Stara G-Klasa w wojskowym malowaniu? Może Tarpan, a więc polska terenówka? A może pianino? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Na zakupy do wojska, a konkretnie oddziałów we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Gdyni oraz Warszawie można wybrać się w dniach 14, 16, 21 oraz 24 września.

Wielka gratka dla fanów militariów. Wspomniane już w tym artykule oddziały oferują bardzo dużą wyprzedaż sprzętu. Oczywiście nie wypiszę tutaj wszystkich produktów, które sprzedaje wojsko. W zależności od oddziału, możemy wejść w posiadanie trzydziestoletniego autobusu AUTOSAN H-9-20-41, drewna opałowego, przyczepy i tak dalej i tak dalej. Przeanalizowałem wszystkie pozycje i wybrałem te, które osobiście mnie zainteresowały. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Was może interesować coś zupełnie innego. Dlatego wystarczy odwiedzić stronę AMW aby sprawdzić to, co wyprzedają dane oddziały.

OR AMW w Warszawie

Bardzo dużo sprzętu wyprzedaje oddział w stolicy naszego kraju. Zainteresowani wojskowym sprzętem mogą wejść w posiadanie między innymi kompaktowego węzła cieplnego, aparatu USG lub drewna opałowego. Ciekawie wygląda przyczepa transportowa o ładowności 0,8 tony, którą wyceniono na 2000 zł. Mowa o cenie wywoławczej. Rok produkcji – 1973? Cóż, swoje już przeżyła, ale wygląda nadal bardzo dobrze.

Agencja Mienia Wojskowego, a konkretnie oddział z Warszawy sprzedaje również bardzo dużą ilość zbiorników na wodę o pojemności tysiąca litrów. Są one umieszczone na przyczepie jedno-osiowej o ładowności 1,5 tony. Każda z nich wyceniona jest na 1300 zł.

Pośród produktów w Warszawskim AMW możemy znaleźć również pianina, perkusję, trzydzieści cztery rowery, aparaty fotograficzne, telewizory, mikrobusy, quady, autobusy, a nawet C-360-tkę. Ciekawy jestem jak pod względem finalnej kwoty wypadnie stara Gelenda. G-Klasa 290GD z 1995 roku wyceniona została na 40000 zł. Sporo. O wiele mniej należy zapłacić za Tarpana 4012 (5000 zł) czy Lublina 3322 (2500 zł). Jest jeszcze Star 200 (jeździłbym) za 7500 zł oraz Honker wyceniony na 5000 zł. W Warszawie dostępny jest także Jelcz 325 i 415 – każdy z nich wyceniono na 10000 zł. W ofercie znajdziemy również Poloneza Truck w wersji Karetka za 3500 zł.

Agencja Mienia Wojskowego w Poznaniu

AMW z Poznania również sprzedaje dwa Stary 200 za 8000 zł każdy. W ofercie znajdziemy również Honkera wycenionego na 8000 zł. Jeśli chodzi o produkty „niemotoryzacyjne”, można kupić urządzenia treningowe, dresy, a nawet kurtki polowe i koszule. Można zainteresować się odpadami z remontów i przebudowy dróg. Mam na myśli na przykład kostkę brukową.

AMW Zielona Góra

Idąc na licytację do Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze możemy wejść w posiadanie kuchni polowej KP-340, którą wyceniono na 4500 zł (wraz z wyposażeniem). Jeśli interesuje kogoś „meleks” a więc wózek transportowy na akumulator, taki również znajdzie na licytacji. Wyceniono go na 2300 zł. Jest też leciwy AUTOSAN H-10.10 z 2000 roku za 5600 zł, silniki zaburtowe DE-45DS za 1100 zł oraz fajny warsztat mobilny oferty na Starze 200. Żeby nie było, Agencja Mienia Wojskowego – oddział Zielona Góra również posiada do zlicytowania Tarpany 4012 – w zależności od stanu mówimy o kwotach od 2200 do 4500 zł.

Agencja Mienia Wojskowego Gdynia

Jedziemy nad morze, a konkretnie do Gdyni, gdyż tam czeka między innymi namiot techniczny (niestety niekompletny), kosiarka samojezdna MTD JN 180 H oraz lublin w wersji osobowej. Nie zabrakło autobusu AUTOSAN, tym razem w wersji H9. Jest też ładnie wyglądający Star 200 z 1985 roku za 7000 zł oraz polowa stacja zasilania za 13000 zł. Tutaj Agencja Mienia Wojskowego zaznacza, że należy ją zdemontować.

AMW w Krakowie

Kraków poleca się od 21 września, jeśli interesuje nas maska samochodowa lub czołgowa. I nie mam na myśli elementu karoserii, a element maskujący, który sprawia, że znikamy wśród roślinności. AMW sprzedaje również wyposażonego w wyciągarkę Honkera 2324 z przebiegiem 126 tysięcy kilometrów. Auto za 6000 zł? W sumie, ciekawe czy kogoś zainteresuje. Interesująco wygląda również koparko-ładowarka K162 oparta na ciągniku. Niestety ma luzy układu kierowniczego i słabo hamuje. Aczkolwiek, może ktoś będzie chciał „wyłożyć” na ten sprzęt 17000 zł. Już się bałem, że Agencja Mienia Wojskowego w Krakowie nie wystawiła do licytacji żadnego Stara 200 ani autobusu Autosan, ale myliłem się. Takie pojazdy również znajdziecie, aczkolwiek w niezbyt dobrym stanie technicznym. Nie dziwne, skoro ten sprzęt stoi i niszczeje.

Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu

Zostaje nam Wrocław, który zachęca do licytacji słupków do tenisa ziemnego. Z dwoma siatkami! Są również stare odtwarzacze CD, DVD oraz telewizory. Można kupić również dużą ilość butów gumowych i specjalnych pantofli. AMW zachęca do pozyskania innych elementów ubioru – są koszule, kurtki dresy. Widać, że wojskowi z Dolnego Śląska pozbywają się sprzętu muzycznego, gdyż do licytacji oddano saksofony, róg waltornia oraz zestaw głośników. Zawiodłem się pod kątem motoryzacyjnym, gdyż żadnych pojazdów Wrocław nie sprzedaje. Być może ma jeszcze na tyle dobre, że z nich nadal korzysta.