Gdzie oglądać Super Bowl 2021? Mecz dostępny w Polsce!

W naszym kraju futbol amerykański to dość popularny sport. Oczywiście nie ma porównania z piłką nożną, siatkówką czy skokami narciarskimi. W Polsce jednak istnieją dwie profesjonalne ligi futbolu amerykańskiego LFA i PLFA. Super Bowl to finał amerykańskiej ligi NFL i jednocześnie najbardziej dochodowe wydarzenie w sporcie. Jeśli chcecie oglądnąć mecz, a przy okazji ogromne show w przerwie, zapewne zadajecie sobie pytanie gdzie oglądać Super Bowl 2021? Już śpieszymy z wyjaśnieniem.

Super Bowl w trochę innym wydaniu

The Weeknd będzie gwiazdą tegorocznego Half-time Show.

Super Bowl to największe wydarzenie w sporcie amerykańskim. Dochody z tego meczu są ogromne. Firmy biją się o kilka sekund podczas transmisji tego spotkania. Wszystko po to aby zaprezentować swoje produkty czy przedstawić zwiastuny filmów. Czasem wydaje się, że samo spotkanie schodzi tutaj na dalszy plan. Oprócz meczu wszyscy czekają również na występy gwiazd.

Jakie gwiazdy wystąpią na Super Bowl 2021?

Tegorocznym artystą, który wystąpi podczas przerwy między połowami będzie kanadyjski piosenkarz R&B, The Weeknd. Abel Tesfaye, bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko piosenkarza, na swoim koncie posiada trzy statuetki Grammy Awards, pięć American Music Awards i dziewięć Billboard Music Awards. Najpopularniejszymi kawałkami artysty z pewnością są “Blinding Lights”, “Love Me Harder” nagrany z piosenkarką Arianą Grande, “Earned It”, “Can’t Feel My Face” oraz “I Feel It Coming” nagrany z duetem Daft Punk.

Oczywiście, z racji na trwającą pandemię COVID-19 finał ligi NFL nie będzie wyglądał tak jak zawsze. Z racji obostrzeń na trybunach zasiądzie “tylko” 22 tysiące kibiców oraz 7500 pracowników medycznych walczących z koronawirusem, którzy dostali specjalne zaproszenie od ligi.

Kto zmierzy się w Super Bowl 2021?

Mecz finałowy ligi NFL odbędzie się na stadionie Raymond James Stadium w Tampie. W finale zagra dwóch głównych faworytów do mistrzostwa – Kansas City Chiefs oraz Tampa Bay Buccaneers. Chiefs prowadzeni przez fenomenalnego, młodego rozgrywającego Patricka Mahomesa na swojej drodze pokonali Buffalo Bills oraz Cleveland Browns. Kansas City Chiefs są zeszłorocznymi obrońcami tytułu.

Tom Brady, jeszcze w barwach New England Patriots oraz Patrick Mahomes.

Z kolei Tampa Bay Buccaneers to drużyna, która na swojej drodze do finałów NFL pokonała jedną drużynę więcej. Z racji tego, że Chiefs mieli najlepszy bilans w lidze, nie musieli grać w pierwszej rundzie. Bucs pokonali Washington Football Team, New Orleans Saints oraz Green Bay Packers. Swój pierwszy sezon w drużynie z Florydy rozgrywa Tom Brady. Przed tym sezonem opuścił New England Patriots po 20 latach. Legendarny rozgrywający jest najbardziej utytułowanym graczem w historii NFL. 43-latek na swoim koncie posiada już 6 tytułów Super Bowl, które zdobył z Patriots. W tym meczu będzie próbował zdobyć swoje siódme trofeum.

Gdzie oglądać Super Bowl 2021?

Mecz finału NFL odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Początek spotkania przewidywany jest na około 0:30. W Polsce transmisja będzie dostępna na TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl. Publiczna telewizja pokaże cały mecz, wraz z show w przerwie meczu.