Najlepsze zwiastuny Super Bowl – czyli zapowiedzi filmowe 2020

Super Bowl jest najbardziej oczekiwanym dniem przez fanów futbolu amerykańskiego. Co roku w lutym podczas finału playoffów NFL mierzą się dwie najlepsze drużyny, które pozostały niepokonane w rozgrywkach posezonowych jednej z najbardziej popularnych lig świata. Poza wiernymi fanami z USA, rozgrywki przyciągają wielu fanów z innych kontynentów. Popularność ligi wzrosła w ostatnich latach do takiego stopnia, że organizowane są mecze sezonu regularnego nawet w Londynie. Dzięki temu NFL promuje się w krajach europejskich i przyciąga coraz więcej fanów. Jednak największy rozgłos na przestrzeni lat zyskała właśnie dzięki Super Bowl. Jednym z powodów jest coroczny “Halftime show”. W tym roku padło na Jenifer Lopez i Shakirę. Oprócz show wiele osób czekało na zapowiedzi filmowe 2020.

Najwięcej oglądających osób zainteresowanych jest jednak reklamami oraz zwiastunami nowych filmów i seriali. Niektórzy co roku włączają telewizor tylko po to, by zobaczyć zapowiedzi najbardziej oczekiwanych premier roku. W tym roku mega premier i wielkich powrotów nie zabraknie! Sprawdźcie zapowiedzi filmowe 2020.

Zapowiedzi filmowe 2020. Na dużym ekranie zobaczymy między innymi film Szybcy i Wściekli 9 (2020)

F9 – Szybcy i Wściekli 9 (2020)

Oczywiście musiał mieć miejsce zwiastun najnowszej części Szybkich i Wściekłych. To już dziewiąta część sagi i tak jak w poprzednich nie zabraknie wybuchów oraz szybkich samochodów. Na ekranie zobaczymy również nową postać, w którą wcieli się John Cena. Będzie on grał brata Dominika Toretto. Film pojawi się w kinach 22 maja.

Zapowiedzi filmowe 2020 – Top Gun: Maverick (2020)

Wielki powrót Toma Cruza do roli Mavericka, w którego wcielił się w 1986 roku! Po 24 latach najlepszy pilot wraca na ekrany i na pewno nie zabraknie podniebnych akrobacji. Światowa premiera odbędzie się 24 czerwca, a u nas znajdzie się on w kinach 17 lipca.

No Time To Die (2020)

Ostatni raz w rolę agenta 007 wcieli się Daniel Craig. Wiernych fanów w kolejkach po bilety na pewno nie zabraknie. Film swoją premierę będzie miał 2 kwietnia, a na nasze ekrany trafi dzień później.

Black Widow (2020) – zapowiedzi filmowe 2020

Czarna wdowa pojawi się w kinach 1 maja i patrząc na powodzenie poprzednich filmów z uniwersum Marvela, na pewno znajdzie się na szczytach boxofficów.

A Quiet Place Part II (2020)

Pierwsza część stała się hitem oraz została wychwalana przez krytyków. Na ekranie mogliśmy zobaczyć rodzinę ukrywającą się przed wrażliwymi na dźwięk potworami. W drugiej części zobaczymy historię głownych bohaterów oraz dowiemy się skąd na ziemi wzięły się te stworzenia. Film swoją premierę będzie miał 20 marca (Polska).

Mulan (2020) – zapowiedzi filmowe 2020

Animacja Disneya ma wielu wiernych fanów, którzy na pewno wybiorą się do kina by zobaczyć filmową wresję swojej ulubionej bajki. Opowiada ona historię kobiety o imieniu Hua Mulan, która przebrana za mężczynę zaciąga się do cesarskiej armii. Polska premiera odbędzie się 27 marca.

The Spongebob Movie: Sponge On The Run (2020)

Nasza ulubiona gąbka, żyjąca w ananasowym domku pod wodą na ekranach pojawi się 22 maja. Bajkowa postać w filmie z aktorami może być ciekawym rozwiązaniem.

Minions: The Rise Of Gru (2020) – zapowiedzi filmowe 2020

Uwielbiane przez miliony dzieci Minionki wracają na ekrany. Polska premiera odbędzie się 24 czerwca i możemy się spodziewać kin przepełnionych dziećmi wraz z rodzicami, którzy pójda zobaczyć swoich ulubionych rozrabiaków.

Marvel na Disney+

Na platformie Disney+ pojawią się nasze ulubione postacie Marvela. The Falcon stanie u boku Winter Soldiera, zobaczymy duet Wanda i Vision oraz wielki powrót będzie miała postać Lokiego. Niestety na tą chwilę nie znamy oficjalnych dat premier.