God of War: Ragnarok zaoferuje prawie dwie doby rozgrywki!

GoW to jedna z najlepszych gier, jakie zaoferowało Sony swoim graczom. Poprzednia odsłona na PS4 przyjęła się bardzo dobrze, dlatego też fani czekają na kolejną odsłonę. God of War: Ragnarok w dalszym ciągu jest wielką niewiadomą, jednak twórca serii zdradził co nieco na temat nadchodzącego tytułu.

God of War: Ragnarok olbrzymią grą?

Nadchodząca odsłona przygód Kratosa dalej jest wielką zagadką. Twórcy nie przekazują fanom żadnych informacji na temat najnowszego tytuł. Gra jest tak tajemnicza, że nawet tytuł God of War: Ragnarok nie został potwierdzony. Teraz nieco rąbka tajemnicy ujawnia reżyser dwóch pierwszych części, David Jeffe.

Według niego najnowsza odsłona God of War zapewni nam zabawę nawet na 40 godzin! Trzeba jednak zwrócić uwagę, że reżyser nie pracuje przy tytule, jednak jest w bliskim kontakcie z twórcami. I to właśnie oni są jego źródłem, które sugeruje, że nowe przygody Kratosa będą trwać znacznie dłużej niż te, które zaprezentowano w 2018 roku.

Gracze powinni przygotować się na wiele niespodzianek

Reżyser jednak przyznał, że nie jest on pewien czy 40 godzin potrwa sam wątek fabularny God of War: Ragnarok, czy tyle zajmie przejście gry ze wszystkimi zadaniami pobocznymi. Dla porównania, przejście całej odsłony z 2018 roku wymagało od gracza 30 godzin rozgrywki. Jeffe przyznał jednocześnie, że przygotowanie tak długiej gry, w której to, co chwila trzeba zaskakiwać gracza, byłaby dla niego zbyt dużym wyzwaniem.

Reżyser pierwszych dwóch serii God of War zdradził również, że Sony przygotowało wiele atrakcji dla graczy. Mowa tutaj o wydarzeniu PS5 PlayStation Showcase, które odbędzie się 9 września o godzinie 22:00 naszego czasu. Na nim zostaną pokazane gry tworzone na nową generację konsoli japońskiego producenta. Być może poznamy datę premiery GoW: Ragnarok?

Źródło: VGChartz