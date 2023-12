Google zamyka popularną aplikację. Na pewno z niej korzystałeś

Google zamyka popularną aplikację, z której korzystało miliony użytkowników. Gigant z Mountain View ponownie decyduje się na taki ruch. Tym razem padło na Google Podcasts. Co ją zastąpi?

Google zamyka popularną aplikację do podcastów

Podcasty stały się bardzo popularne, dlatego też na rynku znajdziemy wiele aplikacji, które oferują dostęp do tego typu materiałów. Apple Podcasty, Spotify czy aplikacje stworzone głównie do odsłuchiwania audycji – rynek jest naprawdę duży. Twórcy nie mogą narzekać na popularność, dlatego też dziwi fakt, że Google zamyka popularną appkę, jaką jest Google Podcasts.

Google zamyka Podcasts. Na pewno z niej korzystałeś

Koncern z Mountain View po raz kolejny zamyka aplikację, która służyła do odtwarzania plików muzycznych i serwis, który po prostu był popularny wśród użytkowników. Pod koniec 2020 roku wyłączono Google Play Music, natomiast rok później ten sam los podzieliła aplikacja Listen. Teraz do tego grona dołączy Google Podcasts.

Macie czas do marca, potem stracicie wszystko

Podcasts trafiło do użytkowników w 2016 roku i przez osiem lat miliony z nich słuchało na niej swoich ulubionych podcastów. Niestety, jej historia dobiega końca. Użytkownicy, którzy korzystają z tej usługi, mają czas do końca marca 2024 roku. Co więcej, do lipca 2024 roku użytkownicy będą mogli przenieść swoje plany subskrypcji do YouTube Music lub do innych aplikacji, na których można słuchać audycji.

