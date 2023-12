Zastanawiasz się, jakie są najważniejsze cechy programistów? Wbrew pozorom pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na kompetencje twarde, ale także umiejętności miękkie. Na wielu stanowiskach takie cechy, jak komunikatywność, dokładność czy chęć doskonalenia się, są niezbędne, aby efektywnie wykonywać obowiązki zawodowe. Sprawdź zatem, na co dokładnie zwracają uwagę pracodawcy poszukujący programistów!

Najważniejsze cechy programistów, na które zwracają uwagę pracodawcy

Komunikatywność – kluczowa cecha programisty

Niektórzy programiści pracują na samodzielnych stanowiskach, ale zazwyczaj realizują projekty wspólnie z pozostałymi członkami zespołu deweloperskiego. W takim przypadku ich kluczową cechą powinna być komunikatywność. Pracodawcy zwracają uwagę na to, aby potencjalny kandydat potrafił jasno wyrazić swoje uwagi i określić, co jego zdaniem należy poprawić w realizowanym projekcie. Komunikatywność jest też szczególnie istotną cechą w przypadku programistów, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Ponadto pracodawcy wiedzą, że tacy kandydaci w przyszłości bardzo dobrze sprawdzą się także w pracy zespołowej.

Kreatywność i samodzielność w zawodzie programisty

Pożądaną cechą u kandydatów na programistę jest także kreatywność. Dodatkowo znaczenie ma też samodzielność, gdyż pracodawcy cenią sobie osoby samodzielne, które same podejmują inicjatywę, aby znaleźć przyczynę pojawiających się błędów, lub udoskonalać gotowe projekty. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię praca w Django lub też w innych frameworkach, kreatywność oraz samodzielność będzie zatem Twoim atutem. Dobry programista powinien wykazywać się inwencją w rozwiązywaniuproblemów, aż do skutku modyfikując kod.

Chęć uczenia się i doskonalenia własnych umiejętności

Dla pracodawców bardzo ważna jest również chęć uczenia się, przede wszystkim w zakresie poznawania nowych technologii. Dobry programista nie powinien poprzestawać na nauczeniu się obsługi jednego języka programowania. W tym zawodzie bardzo ważne jest, aby na bieżąco poznawać kolejne frameworki czy narzędzia, które okażą się przydatne w realizacji konkretnego projektu. Dodatkowo warto podkreślić, że technologie wykorzystywane w pracy programisty są często aktualizowane, dlatego istotne jest, aby na bieżąco poznawać ich nowe funkcjonalności.

Odporność na stres – istotna cecha programisty

Praca programisty bywa nieprzewidywalna – nawet niewielki błąd może zaważyć na zrealizowaniu w czasie danego zadania. Pracodawcy liczą jednak na to, że nieoczekiwane trudności nie opóźnią terminu wykonania całego projektu. Z tego względu pożądaną cechą programisty jest wysoka odporność na stres, co wiąże się z umiejętnością pracy pod presją czasu. Sprawdź się w zawodzie programisty – praca IT Tychy jest dostępna również dla osób bez doświadczenia. Poznaj najnowsze oferty!

Dokładność – priorytet, jeśli chodzi o cechy programistów

Dobry programista powinien być również dokładny, dlatego potencjalni pracodawcy zwracają uwagę również na tę cechę. W kodowaniu nie ma miejsca na błędy – tutaj jeden znak może zaważyć o poprawnym działaniu całego kodu. Z dokładnością wiąże się również cierpliwość, czyli kolejna cecha, której oczekują pracodawcy. Programista musi być przygotowany na wielogodzinne tworzenie kodu i nie może poddawać się przy pierwszych niepowodzeniach. Pracodawcy oczekują, że w przypadku wystąpienia błędu, developer będzie dokładnie sprawdzał cały kod aż znajdzie jego przyczynę.

Jeśli chcesz zostać programistą, postaraj się przekonać potencjalnego pracodawcę, że masz niezbędne kompetencje miękkie. Wpisz je w swoim CV i udowodnij rekruterowi, że poradzisz sobie na aplikowanym stanowisku.

