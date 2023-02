Gra The Last of Us narzędziem hakerów. Uważajcie!

Serial emitowany przez HBO sprawił, że gra The Last of Us znowu widnieje na szczytach najpopularniejszych gier. Tytuł ten zmierza również na komputery PC. W związku z tym produkcja Naughty Dog wykorzystywana jest przez hakerów do infekowania komputerów graczy.

Gra przeżywa drugą młodość dzięki serialowi

Serial The Last of Us na nowo rozpalił miłość graczy do popularnej serii gier wydawanej na konsole PlayStation. Produkcja HBO zbiera same pozytywne recenzje, a to głównie za sprawą wierności w fabule, która wzorowana jest właśnie na grach wideo. Fakt, że gra The Last of Us Part 1 wkrótce trafi również na komputery PC, tylko sprzyja popularności serii.

Serial sprawił, że zainteresowanie grą The Last oF US ponownie jest bardzo duże. FOT. LIANE HENTSCHER, HBO

Przeczytaj także: Piąty odcinek The Last of Us w HBO o kilka dni wcześniej!

Remake The Last of Us Part 1 wkrótce zadebiutuje na komputerach PC. Do tej pory tytuł ten dostępny był jedynie na konsolach PlayStation i jeśli nie posiadałeś urządzenia marki Sony, to jedną z najlepszych gier w historii według dużego grona graczy, mogłeś jedynie oglądać na YouTube. Niestety, fakt, że gra wkrótce trafi na komputery, chcą wykorzystać cyberprzestępcy.

Cyberprzestępcy czyhają. Gra The Last of Us ich najnowszym narzędziem

Hakerzy znaleźli sobie nową broń do infekowania komputerów graczy i wykorzystywana jest do tego gra The Last of Us i jej popularność. Tworzą oni strony, na których rzekomo można pobrać The Last of Us Part II, które na ten moment dostępne jest jedynie na konsole PlayStation. Oczywiście klikając pobierz, ściągamy złośliwe oprogramowanie, które jest bardzo dobrze ukryte.

Złośliwe oprogramowanie działa w tle i użytkownik nie wie nawet, że coś zainfekowało jego komputer. Ekspert Kaspersky podaje również, że istnieją strony, które oferują kupno fałszywych kluczy aktywujących grę The Last of Us Part 1 na komputerach PC. Można się również natknąć na witryny, które obiecują losowanie nagród na konsole PS5 i wygrania popularnej gry. Tutaj oszustwo jest jeszcze gorsze, bo chodzi o wyłudzenie pieniędzy – trzeba podać dane karty płatniczej w celu pokrycia prowizji.

Gra The Last of Us narzędziem hakerów. Uważajcie!

Źródło