Piąty odcinek The Last of Us w HBO o kilka dni wcześniej!

The Last of Us w HBO pojawia się co poniedziałek, jednak piąty odcinek hitowej serii opowiadającej o przygodach Joela i Ellie pojawi się kilka dni wcześniej. Kiedy?

Najnowszy odcinek The Last of Us w HBO o kilka dni wcześniej!

Wydawca zdecydował, piąty odcinek The Last of Us w HBO Max pojawi się o kilka dni wcześniej. Produkcja po czterech odcinkach stała się zdecydowanym hitem i fani nie mogą doczekać się każdego nowego odcinka. Te normalnie mają swoją premierę w poniedziałek, jednak nie w przypadku piątego epizodu.

Piąty odcinek The Last of Us w HBO Max pojawi się już w sobotę, 11 lutego od samego rana, więc fani serii będą mogli rozpocząć weekend od oglądnięcia przygód Joela i Ellie. W piątym odcinku zobaczymy bezpośrednią kontynuację wydarzeń z poprzedniego epizodu, gdzie dwójka głównych bohaterów została obudzona przez dwójkę nieznajomych.

Co wydarzy się w kolejnym odcinku serialu? Ten będzie dostępny już w sobotę! Fot. Liane Hentscher, HBO

Powód przełożenia jest bardzo prosty i logiczny

Dlaczego więc piąty odcinek The Last of Us w HBO Max pojawi się dwa dni wcześniej? Powodem jest Super Bowl, czyli mecz finałowy ligi NFL, w którym zmierzą się Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Najważniejszy mecz w Stanach Zjednoczonych odbędzie się właśnie w poniedziałek, dlatego też HBO zdecydowało, że nie ma sensu konkurować z tak dużym wydarzeniem.

Serial The Last of Us cieszy się ogromną popularnością i zdobywa same pozytywne oceny. Najgorzej oceniony został trzeci odcinek, w który to scenarzyści mocno odbiegli od tego, co zostało przedstawione w grze. Pokazali miłość Billa i Franka w czasie apokalipsy, kiedy to w grze ich relacja nie była tak ciepła.

Czwarty odcinek został oceniony najniżej ze wszystkich pozostałych epizodów. Fot. Liane Hentscher, HBO

Źródło: HBO