Avatar Istota Wody pokonany. Szok co zarobiło więcej!

Avatar Istota Wody to film, który do tej pory bił wszelkie rekordy amerykańskiego box office. Niestety, ta świetna seria została zakończona i to przez dwa filmy, których raczej nikt się nie spodziewał. Co to za produkcje?

Produkcja Camerona ustępuje tylko mistrzostwu Cruise’a

Obecnie Avatar Istota Wody jest drugą najbardziej kasową produkcją filmową 2022 roku. Znajduje się na drugim miejscu z 636,4 milionów dolarów, a na otwarcie zainkasował 134,1 miliona dolarów. Na pierwszym miejscu znalazł się niezniszczalny i niezawodny Tom Cruise z jego Top Gun: Mavericks, który zarobił odpowiednie 718,7 mln dolarów i 126,7 miliona USD. Podium zamyka Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu z dorobkiem 453,5 mln i 181,3 mln dolarów.

Przeczytaj także: Jak wierny grze będzie serial aktorski God of War?

Dlatego też wydawało się, że Avatar Istota Wody przez długi czas będzie na topowym miejscu na wszelakich listach, jednak amerykański box office zweryfikował fanów produkcji tego reżysera, ponieważ do jego pokonania wystarczyło 11 milionów dolarów. Taki pułap osiągnęły dwa filmy: “Pukając do drzwi” i 80 for Brady”.

Avatar Istota Wody pokonany. Dwa filmy zarobiły więcej

Amerykański box office ma nowy numer jeden i jest to horror – “Pukając do drzwi”. Za jego reżyserię odpowiada M. Night Shyamalan i w okresie od 3 do 5 lutego zarobił on na otwarcie 14,2 miliona USD, co jest o 6 milionów mniej, niż zakładano przed premierą produkcji. Co ciekawe jednak formalnie numerem 1 powinien być inny film.

“80 for Brady” opowiada o przygodach starszych kobiet, które postanawiają wybrać się na 51. finałowy mecz NFL, Super Bowl i zobaczyć Toma Brady’ego, prawdopodobnie najlepszego gracza futbolu amerykańskiego w historii. Dlaczego więc nie jest on numerem jeden, pomimo tego, że sprzedano ponad 1,3 mln biletów? Okazuje się bowiem, że wydawca oraz kina zdecydowały się wprowadzić zniżkę na wcześniejsze seanse dla seniorów, dlatego też produkcja ta zarobiła ok. 12,5 mln dolarów.

Tym samym najnowsza część Avatara znalazła się na trzecim miejscu z zarobkami na poziomie 10,8 miliona dolarów.

80 For Brady w okresie od 3 do 5 lutego zarobiło 12,5 mln dolarów, jednak mówimy tu o liczbach po przecenie bieletów. Pukając do drzwi w weekend zarobiło 14,2 mln dolarów.

Źródło: Box Office Mojo