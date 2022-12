Serial aktorski God of War został oficjalnie zapowiedziany, a za jego produkcję będzie odpowiadał Amazon. Fani zastanawiają się, jak wierna grze będzie produkcja live-action. Przedstawiciel giganta postanowił to skomentować.

Czy aktorski God of War będzie wierny materiałowi źródłowemu?

Sony i Amazon doszli do porozumienia, czego efektem będzie serial aktorski God of War. W ostatnim czasie produkcje stworzone na podstawie popularnych gier wideo czy planszowych są naprawdę popularne. Oprócz wspomnianego GoW, który pojawi się w przyszłości, na swoją premierę czeka adaptacja The Last of Us, a ostatnio ogłoszono również serial Warhammer 40k.

Jak wierny grze będzie serial aktorski God of War?

Aktorski God of War to produkcja, o której w dalszym ciągu niewiele wiemy. Nie ma informacji na temat aktorów, którzy zostaną obsadzeni w roli bohaterów. Za scenariusz będą odpowiadać Mark Fergus i Hawk Ostby, a showrunnerem został ogłoszony Rafe Judkins. Fani zastanawiają się również, czy serial będzie wierny grze. To postanowił skomentować przedstawiciel Amazona.

Szef Amazon Studios komentuje

Fabuła ma skupić się na podróży Kratosa i jego syna Atreusa, którzy mają wypełnić wolę zmarłej matki chłopca i rozrzucić jej prochy na szczycie najwyższej góry. Gracze zastanawiają się, czy serial aktorski God of War będzie wierny tytułowi, który w 2018 roku trafił na konsole PlayStation. Jeśli jesteście zaniepokojeni fabułą, to możecie odetchnąć z ulgą.

W tym roku do graczy trafiła najnowsza część przygód Kratosa i jego syna, God of War: Ragnarok.

Jak podaje szef Amazon Studios, Vernon Sanders, serial będzie “niesamowicie wierny” grze, chociaż należy spodziewać się, że tytuł będzie napisany tak, aby nawet osoby, które nie miały styczności z grą Santa Monica Studio, nie miały kłopotu z ogarnięciem historii.

Produkcja trafi na platformę Prime Video.

