Grand Theft Auto V, gra wydana prawie dziesięć lat temu, ponownie zdobywa szczyt europejskich list sprzedaży. Według najnowszych danych GTA V triumfalnie pokonało tytuły takie jak “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “FIFA” oraz oczekiwane “Diablo 4” i towarzyszące im głośne premiery.

Dekada od premiery, a po tej grze tego nie widać

Ta nieoczekiwana dominacja Grand Theft Auto V na europejskich rynkach sprzedaży świadczy o trwałości i magii, jaką gra ta wciąż niesie dla graczy. Gra zaprezentowała się światu w 2013 roku, zdobywając serca milionów entuzjastów. Niemniej jednak, nikt nie spodziewał się, że ta produkcja utrzyma tak mocne pozycje na rynku przez prawie dekadę.

Przeczytaj także: Take-Two ujawniło datę premiery GTA 6? Na to wygląda!

Wielu graczy i ekspertów uważa, że sukces Grand Theft Auto V jest wynikiem bogatej i wszechstronnej rozgrywki, ogromnego, otwartego świata, który można eksplorować, oraz fascynującej fabuły, która wciąż przyciąga nowych graczy. Ponadto, stałe wsparcie ze strony twórców gry w postaci aktualizacji i dodatków online przyczyniło się do utrzymania zainteresowania grą na bardzo wysokim poziomie.

Grand Theft Auto V 10 lat po premierze dalej triumfuje!

Grand Theft Auto V wciąż królem

Wspominając o konkurencyjnych tytułach, które również zdobywają ogromne uznanie, nie można zapomnieć o wciąż popularnej serii “The Legend of Zelda”, której najnowsza odsłona “Breath of the Wild” również zdobyła serca graczy na całym świecie. Dodatkowo, kultowa seria “FIFA” oraz długo oczekiwane “Diablo 4” również miały swoje miejsce w sierpniowych wydaniach. O ile te gry sprzedawały się bardzo dobrze, to jednak ustąpiły GTA V. Oto pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się gier w Europie w lipcu:

1 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 2 FIFA 23 (EA) 3 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 4 Diablo 4 (Activision Blizzard) 5 Hogwarts Legacy (Warner Bros) 6 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* 7 The Crew 2 (Ubisoft) 8 F1 23 (EA) 9 Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) 10 NBA 2K23

Dominacja GTA V na europejskich listach sprzedaży jest nie tylko dowodem na jej trwałość i uniwersalne oddziaływanie, ale także dowodem na to, że prawdziwe klasyki nigdy nie wychodzą z mody i wciąż potrafią konkurować z najnowszymi produkcjami. Pozostaje jednak zadać sobie pytanie, czy sukces kultowej części wpłynie na to, kiedy wydane zostanie oczekiwane GTA VI? Przecież “piątka” w dalszym ciągu generuje ogromne zyski!

Czy świetna w dalszym ciągu sprzedaż GTA V wpłynie na premierę kolejnej odsłony?

Źródło: WCCFTech