Take-Two, czyli wydawca popularnych serii gier, w tym Grand Theft Auto mógł (nie)przypadkowo zdradzić, kiedy na rynku zadebiutuje najnowsza część legendarnej seri. Datę premiery GTA 6 ustalono bowiem na przyszły rok, przynajmniej tak wynika z informacji przekazanych inwestorom.

GTA 5 ma 10 lat, pora na kolejną część

Premiera GTA 6 ma nastąpić w ciągu kilkunastu miesięcy, jednak ani Rockstar Games, ani Take-Two nie zdradziło oficjalnie, kiedy to nastąpi. Pierwsze przecieki sugerowały, że tytuł może zadebiutować nawet w 2026 roku, jednak wydaje się, że na datę premiery GTA 6 ustalono na zdecydowanie wcześniejszy termin.

Przeczytaj także: Doom został uruchomiony… na przycisku klawiatury!

Take-Two ujawniło datę premiery GTA 6? Na to wygląda!

Data premiery GTA 6 to w dalszym ciągu wielka tajemnica, jednak wiele na to wskazuje, że Take-Two, wydawca, który ma pod sobą m.in. Rockstar Games, zdradził swoim inwestorom, kiedy mniej więcej można spodziewać się debiutu kolejnej części tej legendarnej serii na rynku!

W niedawnej rozmowie z inwestorami, dyrektor finansowy Take-Two, Lainie Goldstein wyraziła się dość jasno, że mają się oni spodziewać “rekordowego roku”. Firma pozycjonuje swoją działalność na “znaczący punkt zwrotny w roku fiskalnym 2025”. Wszystko wskazuje na to, że mowa tutaj właśnie o GTA 6.

Spółka Take-Two prognozuje, że całkowita wartość podpisanych umów netto (net bookings) na przestrzeni całego roku fiskalnego 2024, obejmująca przychody netto ze sprzedaży produktów fizycznych i cyfrowych oraz związane z nimi wpływy ze świata gier, wyniesie między 5,45 a 5,55 miliardami dolarów. W kolejnym roku fiskalnym, kończącym się w marcu 2025 roku, firma przewiduje, że te umowy netto przekroczą sumę 8 miliardów dolarów.

Take-Two ujawniło datę premiery GTA 6? Na to wygląda!

Co więcej, spodziewane są skorygowane, nieograniczone przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przekraczające 1 miliard dolarów. To imponujące osiągnięcie, które wynika z wydania “kilku przełomowych tytułów”, więc jeśli dobrze czytamy pomiędzy wierszami, to data premiery GTA 6 zaplanowana jest na 2024 rok. Rzekomo ma zadebiutować przed okresem świątecznym.

Czy to okaże się prawdą? Czas pokaże!

Źródło: Techspot