Doom został uruchomiony... na przycisku klawiatury!

Doom to gra kultowa, która uruchamiana była na wielu nieoczywistych urządzeniach. Tym razem jednak jest to coś tak innego, że aż w trudno to uwierzyć. Doom został uruchomiony na jednym z klawiszy klawiatury. Brzmi absurdalnie, ale jest jak najbardziej prawdziwe!

Ta gra działała już wszędzie!

W 1993 roku firma id Software wprowadziła na rynek oryginalną grę “Doom”, która stała się pionierem gatunku strzelanek pierwszoosobowych. W tamtych czasach wizualizacja w trójwymiarze, dynamiczna rozgrywka oraz charakterystyczna muzyka wywoływały ogromne wrażenie.

Obecnie gra oczywiście nie zachwyca pod względem graficznym, tak jak 30 lat temu, ale dalej wzbudza zainteresowanie, jednak z innego względu – można ją uruchomić dosłownie na wszystkim. Doom został uruchomiony już na sprzęcie gospodarstwa domowego, czy w oknie notatnika systemu Windows. Teraz przyszła pora na… klawisz klawiatury.

Doom został uruchomiony na klawiszu klawiatury

Oczywiście, ten klawisz to nie zwykły element. Aby uruchomić grę, konieczny jest specjalny sprzęt. W omawianym fragmencie klawiatury znajduje się niestandardowa mała płyta drukowana oraz mikroprocesor Raspberry Pi RP2040 osadzony w żywicy. Twórca tego projektu, Bob z TheKeebProject, wykorzystał istniejący port Doom dla Raspberry Pi RP2040, stworzony przez Grahama Sandersona i modyfikacji, dzięki czemu gra obsługuje tak mały, bo 1,14-calowy wyświetlacz RFT LCD.. To właśnie dzięki temu Doom został uruchomiony na klawiszu klawiatury.

Niezwykłe jest to, że na samym klawiszu można wyraźnie dostrzec całą akcję, a gra jest w pełni grywalna. Port i całość projektu nie ograniczają się jedynie do uruchamiania Dooma. Tytuł działa w oryginalnej rozdzielczości 320 × 200 pikseli, funkcje zapisywania i ładowania stanu gry, kody, tryb wieloosobowy przez sieć, a klawisz oferuje dźwięk stereo. Autor powiedział, że do modyfikacji można podpiąć klawiaturę, dzięki czemu będziemy mogli zagrać w grę!

Źródło: Opr. wł./TheKeebProject