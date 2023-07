Stary CoD znowu stał się popularny. Niestety, gracze powracający do wydanego w 2009 roku Call of Duty: Modern Warfare II stają się celem ataków hakerów, którzy rozprzestrzeniają złośliwe oprogramowanie w lobby gry multiplayer.

Modern Warfare II jest zainfekowane

Społeczności Steam wzięła sprawy w swoje ręce i samodzielnie przeanalizowała złośliwe oprogramowanie. Dane o nim znaleziono w bazie danych Virus Total. Ich ustalenia wskazują na to, że malware jest rodzajem robaka, wykorzystującego luki w zabezpieczeniach kodu aplikacji. Dzięki temu unika on standardowe zabezpieczenia i infekuje lobby, uruchamiając lokalny kod na komputerach użytkowników, którzy dołączają do rozgrywki.

Według danych zebranych na temat infekcji, malware zaczął się szerzyć od 26 czerwca, kiedy to po raz pierwszy został publicznie zgłoszony na forach Steam. Wygląda na to, że złośliwe oprogramowanie spowodowało, że Activision było zmuszone przełączyć grę w tryb offline.

Nie graj w Modern Warfare II! Wirus zaatakuje Twój komputer!

Wszystkie gry CoD z tego okresu mogą być zagrożeniem

Na ten moment raporty o infekcjach dotyczą tylko gry Call of Duty: Modern Warfare II z 2009 roku. Jednakże, biorąc pod uwagę, że różne odsłony tej popularnej serii wydane w podobnym okresie prawdopodobnie korzystają z tego samego kodu multiplayer, istnieje ryzyko, że inne tytuły również mogą zostać zainfekowane.

Sytuacja wydaje się zatrważająca dla fanów gry, którzy pragną wrócić do kultowej produkcji, jednak teraz muszą uważać na potencjalne zagrożenia. Warto dodać, że wersje na konsole Xbox są na tę chwilę bezpiecznie, a zagrożenie stanowi jedynie wersja na PC.

Źródło: Twitter