Już 10 czerwca odbędzie się gala Gromda 9. Będziemy świadkami emocjonujących pojedynków!

Gromda 9 – finał turnieju o 100 tysięcy złotych!

Do walki finałowej turnieju o 100 tysięcy złotych stanie Łukasz “Goat” Parobiec i Mariusz “Mario” Kruczek. Obaj zawodnicy to znani i lubiani weterani organizacji. Goat i Mario słyną z nieustępliwości, twardych pięści i serca do walki. By dojść do finału, sportowcy pokonywali w swoich pojedynkach wielu twardych “bijoków”. Parobiec może pochwalić się imponującą serią zwycięstw bez porażki. W pięciu ostatnich pojedynkach pokonywał min. Huntera, Ziomka i Bombiarza. Mariusz Kruczek zawalczy w finale dzięki szansie jaką dostał na ostatniej gali. Wszedł w zastępstwo do walki przeciwko Hunterowi i pokonał go. Obaj panowie zmierzą się o 100 tysięcy złotych na gali Gromda 9!

Gromda 9 – brutalne walki na gołe pięści powracają! 29 Gromda 9 – brutalne walki na gołe pięści powracają! 30

“Balboa” Domalik zawalczy o pas Gromdy!

Bartłomiej Domalik to niepokonany zawodnik ringów Gromdy. Swoje świetne warunki techniczne zawdzięcza swojemu doświadczeniu w kickboxingu. “Balboa” stoczył cztery pojedynki dla federacji i wszystkie wygrał. Jego przeciwnikami byli Mario, Maximus, Gleba i Boyka. Balboa zawalczy o pas organizacji, jego przeciwnik jeszcze nie został ujawniony.

Gromda 9 – brutalne walki na gołe pięści powracają! 31

Gala Gromda 9 odbędzie się 10 czerwca w Pionkach. Bilety dostępne na ebilet.pl!

Źródło zdjęć: portal mmarocks.pl.