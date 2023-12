Kontuzja Gaviego zmusiła katalońską drużynę do poszukiwania zastępstwa dla młodego pomocnika. Zastępców jest kilku, jednak w propozycjach hiszpańskiego dziennika pojawiło się bardzo ciekawe nazwisko. Mowa tutaj o Polaku, który swoją najlepszą piłkę grał właśnie w La Liga. Grzegorz Krychowiak trafi do Barcelony? Taki pomysł ma “Mundo Deportivo”.

Blaugrana szuka zastępstwa dla Gaviego

Barcelona od listopada musi radzić sobie bez Gaviego, który podczas meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza, że nie dość, że nie pojawi się podczas tej imprezy, ale jego dojście do zdrowia będzie naprawdę długie. Mowa tutaj o przerwie trwającej nawet dziewięć miesięcy, dlatego też Barcelona rozgląda się nad wzmocnieniem środka pola.

Gavi to podstawowy zawodnik lini pomocy drużyny ze stolicy Katalonii. Po utracie 19-letniego zawodnika Barcelona w tym obszarze gry nie wygląda dobrze, a Oriol Romeu, który próbuje wejść w buty młodego Hiszpana, nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego też “Mundo Deportivo” pokusiło się o wytypowanie kilku nazwisk, które miałby pomóc załatać tę dziurę. Wśród nich znalazł się Grzegorz Krychowiak.

Grzegorz Krychowiak trafi… do Barcelony? Szalony pomysł!

Grzegorz Krychowiak trafi do FC Barcelony?

Swego czasu Grzegorz Krychowiak był najlepszym pomocnikiem defensywnym na świecie. Jego świetna gra w Sevilli sprawiła, że drużyna ta sięgnęła po puchar Ligi Europy, a reprezentacja Polski doszła aż do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016 we Francji. Taka postawa zaowocowała transferem do PSG, który okazał się wielkim niewypałem. Wtedy też zaczęły się problemy z grą polskiego zawodnika. Obecnie jest on zawodnikiem saudyjskiego Abha Club.

Krychowiak to bardzo zaskakująca propozycja dziennikarzy “Mundo Deportivo”. Barcelona zimą będzie rozglądać się za transferem, a według prasy, Polski zawodnik byłby dobrym celem. Na siedmioosobowej liście, obok 100-krotnego reprezentanta Polski, znaleźli się:

Yann M’vila (wolny agent),

Thomas Partey (Arsenal),

Andrey Santos (Nottingham Forest, wyp. z Chelsea),

Renato Sanches (AS Roma, wyp. z PSG),

Kalvin Phililps (Manchester City),

Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham)

Za Polakiem ma przemawiać doświadczenie z ligi hiszpańskiej, w której przez dwa lata rozegrał 58 spotkań. Dziennikarze twierdzą, że mimo tego, że “lata świetności dawno przeminęły, to Krychowiak w obecnym sezonie rozegrał 20 spotkań, w których zapisał na swoim koncie trzy gole i asystę, co potwierdza jego dobrą dyspozycję.”

Dziennikarze umieścili polskiego pomocnika jako jednego z kandydatów na zastąpienie Gaviego. Źródło: X @BarcaUniversal

Źródło: Mundo Deportivo (via X @BarcaUniversal)