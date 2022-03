GTA 5 i GTA Online wkrótce trafią na next-geny!

Dobre wieści dla posiadaczy konsol nowej generacji. Rockstar Games potwierdziło, że GTA 5 i GTA Online w ciągu dwóch tygodni trafią na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S! Poznaliśmy też kilka szczegółów dotyczących gry.

GTA 5 i GTA Online trafią na PS5 i Xbox Series X/S

Fani Grand Theft Auto, którzy pragnęli zagrać w GTA 5 i GTA Online na swojej konsoli nowej generacji, w końcu doczekali się dobrych informacji. Rockstar Games potwierdziło, że obie wersje gry trafią na next-geny już 15 marca 2022 roku, czyli za lekko ponad tydzień! Studio zdradziło również kilka szczegółów na temat wersji gier na nowe konsole. Gry zaoferują szybsze wczytywanie, dźwięk 3D oraz w pełni wykorzystają dysk SSD użyte w konsolach. Co więcej, użytkownicy będą mogli wczytać wątek fabularny rozpoczęty na starszej konsoli, który zapisywany jest na chmurze i dostępny przez 90 dni.

GTA V Rockstar

Jak można byłoby tego oczekiwać, zarówno GTA 5, jak i GTA Online będą oferowały na nowych konsolach wszystko to, co najlepsze! Oczywiście będą wspierały one rozdzielczość 4K przy 60 klatkach na sekundę. Gracze zyskają również lepsze tekstury, opcję HDR oraz ray tracing. Wszystko to będzie dostępne w trzech trybach. Tryb jakości będzie oferował ray-tracing, natywną rozdzielczość 4K na PS5 i doskalowaną na Xbox Series S/X przy 30 fps. Tryb wydajność zawiera wszystko to co wyżej przy 60 klatkach na sekundę (series S 1080p). Ostatni tryb, czyli tryb wydajność oferuje 4K, ray-tracing, 60 klatek na sekundę i doskalowanie 4K.

Rockstar Games wycofuje się z Rosji

Rockstar Games i Take-Two wydały oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że ich gry nie będą dostępne na terenie ich kraju. Mowa tutaj o wszystkich grach z serii Grand Theft Auto, Max Payne, czy Red Dead Redeption. Z aplikacji Rocsktar Gmaes Launcher na konsolach PC zniknęła zakładka sklep.

Sytuacja prezentuje się nieco inaczej w przypadku konsol, ponieważ PlayStation Store oraz sklep z grami na konsole Microsoft nie podlega pod Rockstara i Take-Two, dlatego też posiadacze konsol będą mogli kupić gry. Wydaje się jednak, że taka postać rzeczy wkrótce się zmieni. Microsoft zapowiedział wycofanie swoich usług z Rosji, Sony również powinno zrobić to w najbliższej przyszłości.

Źródło: RockstarIntel