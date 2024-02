Powiedzieć, że piąta odsłona Grand Theft Auto to kura znoszące złote jaja, to jak nic nie powiedzieć! GTA 5 idzie jak burza i potwierdza to najnowsze sprawozdanie Take-Two Interactive. Ten legendarny już tytuł wkrótce przekroczy magiczną liczbę sprzedanych kopii!

11 lat od premiery, a “piątka” dalej nie zwalnia

Kto by pomyślał, że Grand Theft Auto 5 będzie grą, która nawet ponad dekadę od premiery, będzie dalej biła rekordy sprzedaży i popularności. Seria GTA od zawsze cieszyła się uwielbieniem wśród graczy, jednak chyba nawet wydawca nie spodziewał się, że piąta odsłona tej serii zapisze się tak grubymi literami na kartach historii gier komputerowych!

GTA 5 idzie jak burza! Zaraz przekroczy magiczną liczbę! GTA 5 idzie jak burza! Zaraz przekroczy magiczną liczbę!

Przeczytaj także: Rockstar pokazał trailer GTA VI! Nie każdy zagra w tę grę!

Jak można przeczytać w najnowszym sprawozdaniu finansowym Take-Two Interactive, GTA 5 idzie jak burza! Co kryje się za tym stwierdzeniem? Wspomniana część Grand Theft Auto sprzedała się już w nakładzie aż 195 milionów kopii! Wkrótce tytuł ten przekroczy magiczną barierę 200 milionów sprzedanych kopii, co tylko umocni go na trzecim miejscu na liście najlepiej sprzedających się gier wszech czasów! Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Tetris (ponad 520 milionów), a kolejny jest Minecraft (ponad 300 milionów).

GTA 5 idzie jak burza! To zasługa GTA VI!

Rockstar Games nie rezygnuje ze swojego złotego dziecka. GTA 5 jakiś czas po premierze dostało tryb Online. To właśnie dzięki niemu Grand Theft Auto V cały czas znajduje się na topie, nieprzerwanie od 2013 roku i wydaje się, że to się szybko nie skończy. Część ta umila czas milionom graczy na całym świecie i z pewnością jest osłodą oczekiwania na kolejną część, która ma trafić na rynek w 2025 roku!

GTA VI zadebiutuje w 2025 roku. Czy pobije rekordy swojej poprzedniczki?

Przekroczenie 200 milionów sprzedanych kopii jest więc tylko kwestią czasu. Nie tak dawna premiera trailera do GTA 6 z pewnością sprawiła, że “piątka” zyskała na popularności. Nie wolno także ignorować faktu, że GTA 5 trafiło już na trzy generacje konsol – zaczynając od PS3 i Xbox 360, poprzez PlayStation 4 i Xbox One, a kończąc na PS5 i Xbox Series S/X oraz na komputery PC.

Cała seria GTA sprzedała się w nakładzie ponad 420 milionów sztuk.

Źródło: Take2Games