GTA 6. Czy właśnie dostaliśmy pierwszy screen z gry?

O GTA 6 mówi się coraz więcej. W sieci pojawiają się nie tylko nowe informacje na temat fabuły, czy pierwszych zapowiedzi z najnowszej gry z serii Grand Theft Auta, ale również premiery tytułu. Pewien leaker udostępnił zdjęcie, które ma rzekomo pochodzić ze zbliżającego się tytułu Rockstar Games.

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nowej odsłony Grand Theft Auto

O GTA 6 słyszymy już od kilku lat, jednak dopiero w tym roku zaczęły pojawiać się konkretne informacje na temat tytuły. Wcześniej pisaliśmy o tym, że prace nad szóstą odsłoną z serii Grand Theft Auto trwają już od 2012 roku, jednak w okolicach 2014 roku projekt zaczęto tworzyć od nowa. Wstępnie gra ma pojawić się na rynku za dwa lata, jednak już w tym roku mamy zobaczyć pierwszą zapowiedź.

Pojawiły się także nowe informacje na temat fabuły GTA 6. Dwójką z trójki bohaterów mają być bliźniacy, którzy w młodości zostali rozdzieleni, jednak oboje trafili do Brazylii. To zdaje się pokrywać z doniesieniami odnośnie do lokalizacji, ponieważ mówi się, że fabuła ma rozgrywać się nie tylko w znanych nam Los Santos, Vice City czy San Andreas, ale także m.in. w Rio de Janeiro, na Kubie, czy w Londynie. Fabuła ma rozgrywać się w dwóch okresach – w latach 80. i na początku lat 2000 i być podzielona na pięć rozdziałów.

Mamy pierwszego screena z gry GTA 6?

Z każdym tygodniem GTA 6 jest bardziej odkrytą kartą, co potwierdza najnowszy wpis Matheusvictorbr, który już nieraz udostępnił informacje na temat gry. Osoba ta twierdzi, że zdjęcie znajdujące się poniżej pochodzi z najnowszej gry z serii Grand Theft Auto 6. Obrazek przedstawia dom rzekomo znajdujący się w mieście o nazwie Hollywood na Florydzie. To również zgadzałoby się ze wcześniejszymi plotkami, które sugerowały, że fabuła będzie rozgrywać się m.in. w Vice City.

Czy tak rzeczywiście jest? Ciężko to powiedzieć, ponieważ Rockstar Games w żaden sposób nie odnosi się do plotek na temat swojego projektu. Nie ma się co dziwić. Gra powstaje już od 10 lat i dopiero teraz słyszymy o jakichkolwiek plotkach dotyczących produkcji. A te będą się przecież pojawiać do momentu premiery GTA 6. Kiedy to oficjalnie nastąpi? Tego nie wiemy.

Źródło: Twitter