GTA 6. Rodzeństwo bohaterami fabuły? Nowe informacje!

Projekt pod tytułem GTA 6 staje się coraz jaśniejszy, chociaż nie ma jeszcze o nim żadnego oficjalnego słowa. W sieci pojawiają się nowe informacje na temat gry. Najnowsze mówią o głównych bohaterach Grand Theft Auto 6, którymi ma być rodzeństwo!

Coraz więcej informacji na temat fabuły najnowszego Grand Theft Auto!

O tym, że Rockstar Games oficjalnie potwierdził prace nad nowym Grand Theft Auto, wiemy już od początku lutego. GTA 6 ma znajdować się w produkcji już od 2012 roku, jednak projekt w w 2014 roku trzeba było zacząć od nowa. Daty premiery jeszcze nie ma, ale sugeruje się, że tytuł trafi do graczy w 2024 roku. Wszyscy mamy więc nadzieję, że będzie to niezwykle dopracowana i ogromna produkcja. W sieci pojawiają się nowe informacje w sprawie fabuły.

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że fabuła GTA 6 będzie rozgrywała się w dwóch ramach czasowych. Pierwsza część fabuły przeniesie gracza do 1985 roku, zaś kolejna do czasów obecnych. W grze miałyby się znaleźć też różne lokalizacje, takie jak Vice City, San Andreas, Los Santos, Londyn czy państwa Ameryki Południowej. Portugalski insider Matheusvictorbr- podaje, że fabuła gry rozpocznie się w 2003 roku, a nie w 1985! Wtedy też poznamy historię dwójki rodzeństwa. To właśnie oni mają być głównymi bohaterami gry.

GTA 6 opowie historię rodzeństwa?

O tym, że jednym z bohaterów fabuły może być kobieta wiemy, już od jakiegoś czasu. Według Portugalskiego insidera to właśnie rodzeństwo, brat i siostra, będą głównymi bohaterami fabuły GTA 6. Zostaną oni rozdzieleni w prologu gry, który zaczyna się właśnie w 2003 roku. Kartele narkotykowe mają zabić ich rodziców, przez co rodzeństwo uda się do Brazylii. Insider zdradził również, że gra będzie posiadała dynamiczną mapę, która będzie zmieniać się wraz z przebiegiem historii, a w grze zastaniemy „destrukcyjne środowisko”.

Wcześniejsze plotki potwierdzały, że fabuła będzie opowiadała historię trzech bohaterów. O ile potwierdzi się, że rodzeństwo będzie dwójką z nich, szczegóły na temat trzeciego bohatera nie są znane. W grze mamy udać się m.in. do Rio de Janeiro, co potwierdza informacje portugalskiego insidera, który sugeruje, że dwójka bohaterów musiała uciec do Brazylii.

O wszystkim mamy się przekonać jeszcze w tym roku, ponieważ Rockstar Games w ciągu kilku miesięcy ma ruszyć z kampanią marketingową.

Źródło: Twitter