GTA V trafi na kolejną konsolę? Ostatni wielki wyciek kodu źródłowego gry zdradził, że Grand Theft Auto V może otrzymać port na konsolę Nintendo.

Wielki wyciek ujawnia kolejne dane

Po wycieku kodu źródłowego gry Grand Theft Auto 5 dowiedzieliśmy się kilka ciekawych informacji na temat m.in. anulowanych projektów Rockstar Games, takich jak Bully 2, GTA Japan czy Midnight Club 5. Oczywiście ludzie zaczęli przeszukiwać dane kodu źródłowego “piątki” w poszukiwaniu nowych informacji. Jak podaje użytkownik serwisu X (Twittera) o pseudonimie @Budzcario, kod źródłowy zdradził obsługę platformy Nintendo Switch.

Przeczytaj także: Rockstar pokazał trailer GTA VI! Nie każdy zagra w tę grę!

W ostatnich czasach Rockstar Games wspierał konsolę Nintendo Switch, tworząc porty starszych tytułów, takich jak Red Dead Redemption i Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Dlatego port Grand Theft Auto V na Nintendo Switch nie byłby zaskoczeniem, zwłaszcza że gra pierwotnie ukazała się na PlayStation 3 i Xbox 360, czyli urządzeniach z mocą porównywalną do konsoli Nintendo.

GTA V trafi na kolejną konsolę? Switch może otrzymać port tej gry. Lepiej późno niż wcale! Fot. MenWorld

GTA V trafi na kolejną konsolę? Jest na to szansa

Chociaż port Grand Theft Auto V na Switcha wciąż nie został w żaden sposób potwierdzony, to wiemy, że Rockstar Games pracuje nad kolejną odsłoną serii. GTA VI ma mieć swoją premierę w 2025 roku na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niewykluczone jest, że Rockstar Games będzie w stanie stworzyć wersję GTA 6 na następcę Switcha? Pozostaje jednak pytanie – kiedy ten następca pojawi się na rynku?

Aktualnie Grand Theft Auto V jest dostępne na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i Xbox 360. Gra wyszła w 2013 roku i w dalszym ciągu jest kurą znoszącą złote jajka, a to głównie przez tryb GTA Online.

GTA V trafi na kolejną konsolę? Lepiej późno niż wcale!

Czy posiadacze Nintendo Switch, po ponad 10 latach od premiery gry, w końcu będą mogli uruchomić ten tytuł na swojej przenośnej konsoli?

Źródło: WCCFTech