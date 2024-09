Wyobrażasz sobie kuchnię, w której nie ma piekarnika? Ja też nie, bo to jedno z podstawowych urządzeń AGD w naszym domu. Haier H6 ID46G3YTB jest przedstawicielem najnowszej generacji tego typu urządzeń – wyposażony w technologie oparte na sztucznej inteligencji sprawia, że wszystkie potrawy, które przygotujemy, wyjdą perfekcyjnie. Co jeszcze potrafi ten innowacyjny piekarnik elektryczny?

Haier H6 ID46G3YTB uczy się nawyków i wspiera użytkownika. Wszystko dzięki AI

Sztuczna inteligencja potrafi być prawdziwym wsparciem dla użytkownika, nawet jeśli mówimy o pomocy w kuchni. Haier H6 ID46G3YTB to inteligentny piekarnik elektryczny, który pomoże nam osiągnąć perfekcję w gotowaniu. Producent zastosował w nim innowacyjny system Bionicook odpowiedzialny za analizowanie naszych nawyków i wspieranie nas na każdym kroku pieczenia. Sztuczna inteligencja automatycznie zarządza doborem właściwego programu, co daje nam pewność przygotowania perfekcyjnej potrawy.

Innowacyjny system Bionicook, oparty na sztucznej inteligencji, wspiera nas podczas pieczenia.

Producent stawia na nowoczesne technologie oparte na sztucznej inteligencji, co ma poprawić naszą wydajność gotowania. Do tego wszystkiego mamy możliwość korzystania z dedykowanej aplikacji hOn, dającej nam kontrolę nad piekarnikiem – pozwala nie tylko na dobór temperatury z dokładnością do jednego stopnia, ale także daje aktywne podpowiedzi dotyczące etapów pieczenia, czy dostęp do ponad 300 przepisów starannie wyselekcjonowanych przez najlepszych szefów kuchni.

Wydajnie i oszczędnie, takie jest pieczenie z Haier H6 ID46G3YTB

Haier opiera projektowanie swojego sprzętu na opiniach i potrzebach użytkowników, dlatego też H6 ID46G3YTB to odpowiedź na wszystkie bolączki miłośników pieczenia. Przede wszystkim urządzenie może pochwalić się największą na rynku pojemnością – 78 litrów sprosta każdemu kulinarnemu wyzwaniu. Do tego wszystkiego mamy tutaj możliwość pieczenia potraw na kilku poziomach jednocześnie. Ciepło rozprowadzane jest równomiernie na każdym z nich, dzięki czemu możemy przygotować równocześnie cały obiad wraz z deserem!

78 litrów – taką pojemnością może pochwalić się piekarnik elektryczny Haier H6 ID46G3YTB, najwięcej na rynku.

Co ciekawe, producent w piekarniku H6 ID46G3YTB wykorzystał także innowacyjną technologię NoPreheat. Przygotowanie większości potraw wymaga od nas wcześniejszego nagrzania piekarnika do odpowiedniej temperatury. W przypadku modelu Haier H6 ID46G3YTB nie jest to konieczne, a zastosowana tu technologia jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów potraw – nie wysusza ich i nie przypala. Jest to też oszczędność energii – koniec z jej marnowaniem na wcześniejsze podgrzanie, wystarczy, że włączysz piekarnik i od razu włożysz do niego potrawę!

Haier H6 ID46G3YTB, pomimo naszpikowania zaawansowanymi technologiami, jest bardzo ergonomicznym urządzeniem. Świadczy o tym wysoka klasa energetyczna A++. Piekarnik pobiera zdecydowanie mniej energii niż standardowe urządzenie tego typu, a to oznacza niższe rachunki za prąd!

Stworzony z troską o twój komfort i bezpieczeństwo

Piekarnik jest urządzeniem nagrzewającym się do naprawdę wysokich temperatur, dlatego też operowanie przy nim wymaga od nas dużej uwagi. Haier H6 ID46G3YTB to jednak urządzenie w pełni bezpieczne, ponieważ producent zastosował tutaj aż cztery szyby w drzwiczkach piekarnika. Nawet gdy piekarnik nagrzewa się do 430°C, powierzchnia utrzymuje niską temperaturę, co minimalizuje ryzyko poparzenia. O komfort dbają także teleskopowe prowadnice, pozwalające na wysunięcie niemal całej blachy.

Ważnym aspektem jest także możliwość utrzymania piekarnika w czystości, dlatego też Haier w piekarniku elektrycznym H6 ID46G3YTB zastosował dwie technologie czyszczące – czyszczenie pyrolityczne i hydrolizę. Pierwszy sposób jest bezinwazyjny i polega na automatycznej blokadzie drzwiczek i szybkiemu podniesieniu temperatury piekarnika do 430°C. Tłuszcz i wszelkie zanieczyszczenia nie mają szans z taką temperaturą, dzięki czemu wszystko jest skutecznie usuwane. Jesteśmy w stanie dostosować intensywność tego procesu, wybierając jeden z dwóch poziomów czyszczenia.

Drzwiczki zostały wykonane z czterech szyb, co przekłada się na bezpieczeństwo, nawet podczas najwyższej temperatury czyszczenia sięgającej 430°C.

Czyszczenie hydrolizą również pomaga utrzymać czystość komory w prosty, szybki i ekonomiczny sposób. Wystarczy, że do wyznaczonego miejsca na dnie komory wlejemy wodę bez detergentów, ustawimy odpowiedni program i zostawimy piekarnik na 30 minut. Woda odpowiednio zmiękczy wszelkie zabrudzenia, a nam pozostanie przetrzeć jego wnętrze ściereczką. Producent pomyślał także o czyszczeniu szyb i zastosował tutaj system Click & Clean – dwa ruchy wystarczą do zdjęcia i dokładnego umycia wewnętrznej szyby. Same drzwiczki posiadają system spowalniania ruchu otwarcia i domknięcia drzwi.

Obsługa nowoczesnego piekarnika elektrycznego nie musi być trudna i Haier H6 ID46G3YTB jest tego perfekcyjnym przykładem. Producent zastosował tutaj podzielony na trzy sekcje ekran cyfrowy, dzięki czemu swoboda poruszania się po funkcjach piekarnika z ustawieniami temperatury i czasem pieczenia jest wygodna. Dodatkowo aplikacja hOn, dzięki bezprzewodowemu połączenia, pozwoli stale monitorować przygotowanie potraw zdalnie.

Cyfrowy ekran został podzielony na trzy sekcje, co przekłada się na większą czytelność.

Innowacje, które doceniają użytkownicy

Nowoczesne technologie stosowane przez markę Haier sprawiają, że korzystanie ze sprzętu AGD w kuchni jest łatwe i bardzo pomocne, a gotowanie staje się przyjemniejsze i bardziej wydajne. Innowacyjne rozwiązania są docenianie przez użytkowników, a 15 lat na pozycji światowego lidera w branży AGD, nie bierze się z niczego.

Materiał powstał we współpracy z marką Haier.