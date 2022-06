HBO Max. Wstępna lista lipcowych premier w serwisie!

HBO Max walczy o klientów i wydaje się, że ma na to bardzo dobrą taktykę. Poznaliśmy wstępną listę lipcowych premier, które będą czekać na użytkowników. Wśród tytułów znajdziemy najnowszą część przygód Człowieka Pająka!

HBO Max z ciekawymi tytułami

Na ilość platform streamingowych nie możemy narzekać. W zeszłym tygodniu Disney Plus oficjalnie wystartował w naszym kraju, a przecież do dyspozycji mamy cały czas Netflixa, jeszcze dość nowe HBO Max czy Prime Video. W każdej z nich co miesiąc pojawiają się nowości, które mają zainteresować klientów.

W lipcu do HBO Max trafi naprawdę sporo ciekawych nowości, w tym kinowe hity! Oficjalna lista nie została jeszcze podana, ale w sieci pojawiły się tytuły, które z pewnością pojawią się w serwisie. Wśród nich będzie przede wszystkim najnowszy Spider-Man: Bez drogi do domu! Oczywiście będzie to największy tytuł, który trafi do serwisu w lipcu, jednak nie będzie to jedyna produkcja!

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, Tom Holland as Spider-Man, 2021. ph: Matt Kennedy / Sony Pictures Releasing / Marvel Entertainment / Courtesy Everett Collection

Spider-Man i wiele ciekawych premier w lipcu

HBO Max przygotowało ciekawą listę premier, które trafią na platformę w lipcu. Oprócz wcześniej wspomnianego Spider-Man: Bez drogi do domu w serwisie zobaczymy nowoczesną adaptację Pogromców Duchów, w którym obok Paula Rudda wystąpili bohaterowie z klasycznej wersji filmu – Bill Murray, Dan Aykroyd i Ernie Hudson. Pogromcy Duchów: Dziedzictwo opowiada o przygodach dzieci, które odkrywają, że są potomkami jednego z oryginalnych pogromców duchów!

Wśród lipcowych premier na HBO Max znajdziemy m.in. nowy sezon serialu Westworld, uznany i bardzo ciekawy horror Censor z 2021 roku, Blade Runner 2049, Dom Gucci, Tomb Raider z 2018 roku, czy Morderstwo w Orient Expressie. Poniżej znajdziecie nieoficjalną listę premier ze wstępnymi datami!

Censor (2021) – 1 lipca

Pachnidło. Historia mordercy (2006) – 1 lipca

Mindorokke (2022) – 2 lipca

Złap mnie jeśli potrafisz (2002) – 2 lipca

Annette (2021) – 3 lipca

Ludzki głos (2020) – 3 lipca

Dzień flagi (2021) – 3 lipca

Topside (2021) – 3 lipca

Westworld – od 4 lipca

Uciekaj i strzelaj (2021) – 4 lipca

Królowa (2006) – 4 lipca

Irma Vep – od 5 lipca

Przerwa z Sam Jay – od 5 lipca

Krwawy księżyc (2020) – 9 lipca

Igraszki losu (2001) – 9 lipca

Fabian albo świat schodzi na psy (2021) – 10 lipca

Mikrokosmos (1996) – 11 lipca

Pani Henderson (2005) – 11 lipca

Pogromcy duchów. Dziedzictwo (2021) – 14 lipca

Blade Runner 2049 (2017) – 16 lipca

Czworo do pary (2014) – 16 lipca

Lux Æterna (2019) – 16 lipca

Dom Gucci (2021) – 17 lipca

Wszystko o mojej matce (1999) – 18 lipca

Człowiek z bieguna (2014) – 21 lipca

Ty jesteś następna (2021) – 22 lipca

Garderobiany (2015) – 23 lipca

Tomb Raider (2018) – 23 lipca

Tralala (2021) – 24 lipca

Most do Terabithii (2007) – 28 lipca

Let the Wrong One In (2021) – 29 lipca

Dingo (1991) – 30 lipca

Morderstwo w Orient Expressie (2017) – 30 lipca

Cryptozoo (2021) – 30 lipca

Spider-Man: Bez drogi do domu(2021) – 31 lipca

Przyjaciółki (2021) – 31 lipca

Źródło: Upflix