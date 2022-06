Święta trójca motoryzacji, czyli Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May od odejścia z BBC tworzą program The Grand Tour we współpracy z Amazonem. Panowie porzucili cotygodniowe show w namiocie i wypuszczają rocznie jeden długi odcinek. Wiele wskazuje na to, że jeden z nich powstanie w Polsce, ponieważ panowie byli widziani w Gdańsku w akompaniamencie ekipy filmowej.

Clarkson, Hammond i May w Gdańsku. Co knują?

Kilka lat temu BBC po aferze związanej z uderzeniem przez Clarksona członka ekipy kręcącej Top Gear „święta trójca” motoryzacji przeniosła się z brytyjskiej stacji i stworzyła program bardzo podobny do tego, z którego odeszli. The Grand Tour powstaje przy współpracy z Amazonem. Swego czasu, z racji wieku, panowie ogłosili, że nie mają już sił na regularne kręcenie odcinków w różnych miejscach na świecie i program będzie nadawany raz w roku.

The Grand Tour w Polsce? Clarkson, Hammond i May kręcą w Gdańsku!

Coroczne odcinki specjalne The Grand Tour oczywiście sprawiają wiele frajdy wszystkim fanom programu i motoryzacji. Zamysł? Szereg wyzwań, które kręcone są z ciekawych miejsc na świecie w oryginalnych samochodach, które wybierane są przez Clarksona, Hammonda i Maya. Wiele wskazuje na to, że jeden z odcinków będzie miał miejsce w Polsce, ponieważ trzech dziennikarzy w obecności ekipy filmowej zauważono w Gdańsku.

The Grand Tour z odcinkiem w Polsce?

O pobycie całej trójki dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy prowadzą program The Grand Tour w Gdańsku poinformował serwis trojmiasto.pl, a potwierdzeniem tych wiadomości, są zdjęcia udostępnione przez użytkownika serwisu Reddit. Na fotografiach widzimy Clarksona, Hammonda i Maya w obecności bardzo ciekawych samochodów. Na zdjęciu prawdopodobnie widzimy Mitsuoka Excalibur, Chevrolet SSR i Crosley Convertible.

Oczywiście nie ma żadnych informacji, o tym, co tak naprawdę robią panowie w naszym kraju, ale wniosek może być tylko jeden. Jest ekipa filmowa, są niecodzienne samochody, więc wydaje się, że jeden z odcinków The Grand Tour będzie rozgrywał się w naszym pięknym kraju! Premiera prawdopodobnie odbędzie się pod koniec tego roku lub dopiero w 2023! Niemniej jednak będzie na co czekać!

