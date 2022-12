Henry Cavill nie powróci jako Superman. Aktor wydał oświadczenie

Niestety, Henry Cavill nie powróci jako Superman. Po hucznej zapowiedzi i rozbudzeniu nadziei fanów na całym świecie aktor za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oznajmił, że kolejny projekt „Człowieka ze stali” z jego udziałem nie będzie miał miejsca.

Nadzieja, która została szybko ugaszona

Kiedy dwa miesiące temu świat obiegła informacja o tym, że Henry Cavill ponownie wcieli się w rolę „człowieka ze stali”, wszyscy byli zachwyceni. Nikt nie wyobraża sobie, aby ktoś inny wcielił się w tę postać, poza brytyjskim aktorem. Ba, Cavill pojawił się nawet na końcu filmu „Black Adam”, co jeszcze bardziej rozbudziło nadzieje fanów.

Zapowiadany „Człowiek ze stali 2” miał być w produkcji. Niestety, Cavill ogłosił, że nie zagra Supermana.

Przeczytaj także: Nowy Superman w produkcji! Henry Cavill powraca do roli Człowieka ze Stali!

Henry Cavill to chyba jedna z najlepiej obsadzonych ról, jeśli chodzi o postacie komiksowe. Sam aktor miał wielką przyjemność z grania „człowieka ze stali” i wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest to dla niego rola. Fakt, że jest również wielkim fanem komiksów z udziałem Clarka Kenta, tylko potwierdził, że jest on idealny do tej roli.

Henry Cavill nie powróci jako Superman

Niestety, huczne zapowiedzi kolejnego projektu spłonęły na panewce. Henry Cavill nie powróci jako Superman. Brytyjski aktor podzielił się tą smutną wiadomością z fanami za pośrednictwem swojego instagrama. Kiedy zrezygnował on z roli Geralta w serialu „Wiedźmin”, wszyscy byli przekonani, że w pełni poświęci się pracy na planie Supermana. Tak się jednak nie stało.

W ostatnim czasie James Gunn i Peter Safran zostali nowymi szefami DC Films. Nowe szefostwo zapowiedziało wiele zmian w superbohaterskim uniwersum. Przede wszystkim chcą oni dokonać rebootu i postawić na nowe opowieści, a podstawą do tego ma być film The Flash, którego fabuła ma opowiadać o tzw. flashpoincie, który zmieni bieg historii. Gunn oraz Safran chcą zrobić więc recasting, a jedną z największych kontrowersji jest plan obsadzenia Jasona Mamoi w roli złoczyńcy „Lobo”. Dla przypomnienia Mamoa w DCEU wciela się w rolę Aquamana.

To właśnie zmiany planowane przez szefostwo sprawiły, że Henry Cavill nie powróci jako Superman. Ta wiadomość z pewnością zasmuciła fanów „człowieka ze stali” na całym świecie. Do tej pory Cavill zagrał tę postać w czterech filmach – „Człowiek ze stali”, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”, w „Lidze sprawiedliwości” oraz „Black Adam”. Co więcej, aktor przyznał, że kazano mu ogłosić powrót do roli Supermana zanim kontrakt został podpisany. W swoim oświadczeniu ubolewa on nad tym, że musiało się to skończyć w taki sposób, ale akceptuje tę decyzję. Podziękował także za wsparcie osobom, które cały czas stały u jego boku.

Henry Cavill nie powróci jako Superman. Aktor wydał oświadczenie. Źródło: Henry [email protected]

Źródło: Henry Cavill