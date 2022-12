Horizon multiplayer? Tak, Guerrilla Games potwierdziła, że projekt sieciowy osadzony w uniwersum popularnej gry na konsole PlayStation jest w trakcie produkcji. Studio ujawniło również, że kolejne przygody Aloy również powstaną.

Kolejne części powstaną. Producent zapewnia gracz

Horizon to popularna seria gier dostępnych na konsole Sony. Obecnie mówimy o dwóch tytułach – Zero Dawn zadebiutowało na rynku w 2017 roku, natomiast najnowsza część Forbidden West trafiła do graczy na początku 2022 roku. Przygody Aloy, głównej bohaterki serii odebrane zostały bardzo pozytywnie zarówno przez graczy, jak i recenzentów.

Horizon multiplayer w drodze. Kolejne części przygód Aloy również!

Dlatego też nie ma się co dziwić, że Guerrilla Games, studio odpowiedzialne za produkcję obu gier, zapowiedziało powstanie kolejnych części przygód rudowłosej bohaterki. Fani serii na pewno ucieszą się z tej informacji. To nie wszystko, ponieważ powstaje także Horizon multiplayer!

Horizon multiplayer w produkcji

Studio potwierdziło, że Horizon multiplayer znajduje się w fazie produkcji i w związku z tym Guerrilla Games poszukuje ludzi do pracy nad tym projektem. Ogłoszenie, które umieszczono w sieci, informuje, że do obsadzenia jest 17 stanowisk. Zadaniem tych osób będzie praca nad grą online obsadzoną właśnie w świecie Horizon.

Studio szuka osób do pracy nad projektem online osadzonym w świecie Horizon.

Horizon multiplayer będzie samodzielnym projektem, czyli nie będziemy mieć tutaj do czynienia z dodatkiem do pełnoprawnej gry. Tytuł ma zaoferować szereg postaci i unikalną stylistykę i co oczywiste otwarty świat, który tylko czeka na eksplorację postapokaliptycznego świata.

Źródło: Guerrilla Games