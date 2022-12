Jeśli o tym nie wiedzieliście, to francuskie studio i wydawca gier pracuje na grą z uniwersum Star Wars. Gwiezdne Wojny od Ubisoft to projekt, którego nie porzucono. Co więcej, firma poszukuje testerów!

Gwiezdne Wojny od Ubisoft – tajemniczy projekt Francuzów

Star Wars to marka znana na całym świecie. W ostatnich latach powstało wiele gier osadzonych w tym uniwersum, a wydawcą większości było Electronic Arts. Są jeszcze inne firmy, które posiadają prawa do tej marki, a jedną z nich jest francuski Ubisoft. Gwiezdne Wojny od Ubisoft to tajemniczy projekt, o którym tak naprawdę wiemy niewiele.

Francuski wydawca pracuje nad swoim projektem związanym z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Gwiezdne Wojny od Ubisoft Massive zostało zapowiedziane w styczniu 2021 roku i poza tym, że gra będzie oparta na silniku Snowdrop, niewiele wiemy. Dyrektor kreatywny, Julian Gerighty wyznał również, że produkcja będzie oparta na rozgrywce single player, a gracz będzie miał do czynienia z otwartym światem.

Gra opowie historie nowych postaci

Gwiezdne Wojny od Ubisoft mają być „wyjątkową grą ze wciągającą historią z postaciami, do których gracz będzie mógł się przywiązać i z nimi utożsamić”, wyznał Geright. Dyrektor kreatywny francuskiej firmy wyjaśnił również, że gra opowie historie nowych postaci, dlatego też może to być bardzo ciekawy projekt.

Gwiezdne Wojny od Ubisoft. Wydawca szuka testerów

Okazuje się, że francuska firma poszukuje testerów do swojej gry z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ubisoft Massive poszukuje przede wszystkim osób, które mieszkają w Malmö w Szwecji, czyli tam, gdzie znajduje się siedziba studia. Osoby testujące grę otrzymają oczywiście wynagrodzenie za poświęcony czas oraz bezpłatne posiłki.

Źródło: Twitter