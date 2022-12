Game Pass to strzał w dziesiątkę, z którego Microsoft czerpie same korzyści. Gracze wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze tańszego abonamentu, ponieważ mówi się, że Game Pass z reklamami jest bardzo realną opcją. Ile kosztowałaby subskrypcja?

Usługa amerykańskiego giganta jest bardzo popularna

Microsoft Game Pass to abonament, który daje dostęp do ogromnej biblioteki gier. Usługa obecnie dostępna jest w dwóch pakietach – podstawowy kosztuje 39,99 złotych miesięcznie, natomiast wersja Ultimate to koszt 54,99 złotych miesięcznie. Z usługi można korzystać zarówno na komputerach PC, jak i konsolach Microsoft Xbox.

Game Pass z reklamami? Taki abonament może się pojawić!

Decydując się na zakup subskrypcji mamy dostęp do ogromnej biblioteki gier, która regularnie jest powiększana. 40 złotych za tyle tytułów do ogrania, to naprawdę bardzo dobra oferta. Okazuje się, że Microsoft może wkrótce uruchomić Game Pass z reklamami. Oczywiście plan ten kosztowałby zdecydowanie mniej i miałby swoje ograniczenia.

Game Pass z reklamami? Wkrótce może zostać uruchomiony

Game Pass z reklamami miałby kosztować zdecydowanie mniej niż podstawowa wersja usługi. Na forum ResetEra znalazła się informacja na temat ankiety firmy, w której zapytano użytkowników konsol Xbox, czy dodanie abonamentu z reklamami miałoby sens. To może sugerować, że Microsoft planuje wprowadzić taką opcję.

Jeśli Game Pass z reklamami rzeczywiście trafiłby na rynek, to jego cena miałaby wynosić 2,99 euro, czyli ok. 14 złotych. Jakie byłyby ograniczenia? Użytkownicy nie mieliby dostępu do gier z biblioteki EA Access, a nowe gry Xbox miałyby tam swoją premierę dopiero po sześciu miesiącach. Reklamy miałyby pojawiać się przed rozpoczęciem pobierania lub grania. Warto jednak zaznaczyć, że w tabeli jest informacja, że w tym pakiecie znajdowałaby się rozgrywka multi.

Jeśli informacje te okażą się prawdziwe, gracze PC i Xbox zyskają dodatkowy, zdecydowanie tańszy pakiet Game Pass.

Źródło: WindowsCentral