Huawei wprowadza na rynek swoje pierwsze słuchawki, zgodne z nową filozofią “Fashion Forward”. HUAWEI FreeClip łączą w sobie modny design z otwartą konstrukcją, wprowadzając innowacyjną kategorię Open Wireless Stereo (OWS). Takich słuchawek na rynku jeszcze nie widzieliśmy!

Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjne użycie

Kluczowym elementem unikalnego wyglądu słuchawek HUAWEI FreeClip jest ergonomiczny klips na ucho, składający się z trzech części, wykonany ze stopu niklowo-tytanowego. Oferuje on optymalne dopasowanie do kształtu ucha, jednocześnie prezentując się stylowo. Dzięki analizie kształtu 10 000 uszu producentowi udało stworzyć słuchawki, które idealnie pasują do niemal każdego ucha. Obydwie słuchawki posiadają identyczną budowę, umożliwiając ich swobodne noszenie na obu stronach. System automatycznego wykrywania ich usytuowania koryguje lewy i prawy kanał audio, eliminując potrzebę rozróżniania, która słuchawka jest do którego ucha.

Słuchawki składają się z trzech części: kulki akustycznej, którą wkłada się do ucha, części zewnętrznej wyposażonej w mikrofon i baterię, którą umieszcza się za małżowiną uszną oraz łączącego je elastycznego mostka Cbridge Design. Taka konstrukcja sprawia, że model ten wyróżnia się na tle innych tego typu urządzeń.

HUAWEI FreeClip. Takich słuchawek jeszcze nie było!

Otwarta konstrukcja dla komfortu i jakości dźwięku

Słuchawki otwarte HUAWEI FreeClip to połączenie wygody, trwałości i doskonałego dźwięku. Cechuje je lekkość (5,6 g każda) oraz otwarta budowa, która minimalizuje nacisk na uszy i pozwala na swobodny przepływ powietrza. Przetworniki o średnicy 10,8 mm, z podwójnymi magnesami oferują czyste wokale i pełne niskie tony. System akustyczny z odwróconym polem dźwiękowym i dwoma mikrofonami wyposażonymi w algorytm głębokiej sieci neuronowej (DNN) zapewniają wysoką jakość rozmów i eliminują zakłócenia podczas konwersacji.

Długa przyjemność słuchania z HUAWEI FreeClip

Słuchawki w zestawie posiadają kompaktowe etui, które gwarantuje odtwarzanie muzyki nawet przez 36 godzin, a sama bateria zastosowana w modelu FreeClip pozwala na ciągłe użytkowanie przez 8 godzin. Producent postawił tutaj na szybkie ładowanie, które daje 3 godziny słuchania muzyki po zaledwie 10 minutach ładowania, a pełne naładowanie z poziomu etui zajmuje 40 minut. FreeClip są odporne na kurz i wilgoć (IP54), więc są idealnym kompanem do treningu na zewnątrz, nawet podczas deszczowej pogody.

HUAWEI FreeClip. Takich słuchawek jeszcze nie było!

Inteligentna aplikacja i dostępność

Słuchawki są kompatybilne z systemami Android, iOS i Windows. Dedykowana słuchawkom aplikacja HUAWEI AI Life oferuje funkcje takie jak ich lokalizowanie, wykrywanie ich noszenia, aktualizacje oprogramowania i dostosowanie gestów obsługi. HUAWEI FreeClip są dostępne w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym, a cena detaliczna sugerowana przez producenta to 899 zł.

HUAWEI FreeClip. Takich słuchawek jeszcze nie było!

Źródło i zdjęcia: opr. wł./Info. prasowe