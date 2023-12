Święta to czas wyjątkowych chwil, ale również wyjątkowych prezentów. Z racji tego okresu Huawei przygotował naprawdę świetną ofertę, dla osób, które do tej pory nie mogły zdecydować się na zakup smartwatcha. Teraz jest idealna okazja, ponieważ HUAWEI Watch GT 4 znajduje się w promocji i to w dwóch świątecznych wersjach! Warto z niej skorzystać!

HUAWEI Watch GT 4 w świetnej promocji!

Smartwatche to bardzo przydatne urządzenia, które mogą służyć nam jako niewielki asystent na nadgarstku. Jeśli po waszej głowie od jakiegoś czasu chodził zakup takiego urządzenia, to teraz jest do tego idealna okazja, ponieważ HUAWEI Watch GT 4 trafił do wyjątkowej promocji. Dlaczego ta okazja jest tak wyjątkowa?

Normalnie HUAWEI Watch GT 4 dostępny jest w 7 wersjach (czterech z kopertą w rozmiarze 46 mm i trzech z kopertą o średnicy 41 mm). Śmiało można przyznać, że każdy znajdzie coś dla Ciebie. Z racji tego, że okres świąteczny to wyjątkowy czas, producent postanowił przygotować dwa nowe warianty, które będą dostępne tylko w okresie świąt! Mowa tutaj o modelach HUAWEI Watch GT 4 46 mm Active Christmas Edition z dodatkowym zielonym paskiem w zestawie dla mężczyzn, którego cena wynosi 1189 zł oraz damski model HUAWEI Watch GT 4 41 mm Elegant Christmas Edition z dodatkowym różowym paskiem w zestawie (za 1489 zł).

Tak tanio Watch GT 4 nie kupisz. Śpiesz się, bo warto! Tak tanio Watch GT 4 nie kupisz. Śpiesz się, bo warto!

A to jeszcze nie wszystko!

Jeśli tego byłoby mało, niezależnie od tego, jaką wersję zegarka wybierzecie, jeśli zdecydujecie się na zakup do 24 grudnia br., w prezencie otrzymacie także lekkie i jakościowe słuchawki FreeBuds SE 2 za złotówkę! Promocja ta dostępna jest nie tylko w oficjalnym sklepie Huawei, ale również u partnerów, do wyczerpania zapasów lub do wspomnianego dnia wigilijnego. Warto więc się śpieszyć, bo taka okazja prędko się nie powtórzy!

O ile promocja, w której do zegarka HUAWEI Watch GT 4 dołączone zostaną słuchawki FreeBuds SE 2, trwa do 24 grudnia, to sam zegarek w litmitowanej świątecznej edycji będzie można kupić do 2 stycznia 2024 roku. Świąteczne edycje Watch GT 4 dostępne są wyłącznie na huawei.pl. Znajdziecie tam również przeceny na inne urządzenia.

Żródło: opr. wł./info. prasowe