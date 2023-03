Iga Świątek rezygnuje ze współpracy z gigantem. Powód bardzo prosty

Iga Świątek rezygnuje ze współpracy z jednym z największych producentów urządzeń mobilnych na świecie – Xiaomi. Polska tenisistka zdecydowała, że nie przedłuży umowy z racji tego, że przedsiębiorstwo z Państwa Środka w dalszym ciągu sprzedaje smartfony w Rosji.

Iga świątek rezygnuje ze współpracy z gigantem

21-letnia Polka to bezsprzecznie najlepsza rakieta świata, a co za tym idzie, ma też niesamowity potencjał marketingowy. Nic dziwnego, że współpracuje z największymi markami na świecie, skoro tenis to sport oglądany na całym świecie. Jedną z firm, z którą współpracowała Świątek, bo tak już można napisać, było Xiaomi.

Jak podaje Wyborcza.biz, Iga Świątek rezygnuje ze współpracy z jednym z największych producentów urządzeń mobilnych na świecie. Kontrakt pomiędzy polską tenisistką a firmą z Państwa Środka obowiązuje do marca tego roku, jednak Świątek zdecydowała się go nie przedłużać.

Iga Świątek zdecydowała się nie przedłużać umowy z Xiaomi, która wygasa z końcem marca.

Xiaomi nie wyszło z Rosji, więc koniec współpracy

Umowa pomiędzy Igą Świątek a Xiaomi wygasa z końcem marca, ale już teraz wiadomo, że polska tenisistka nie zdecyduje się na jej przedłużenie. Powodem ma być decyzja chińskiego producenta o zostaniu w Rosji. Kiedy wybuchła wojna, ogromna liczba zachodnich firm wycofała swoje usługi. Xiaomi zdecydowało się je ograniczyć, a kiedy z tamtejszego rynku zniknęli tacy gracze jak Samsung czy Apple, chińska firma ponownie wkroczyła do akcji i stała się najpopularniejszym dostawcą smartfonów w Rosji.

To spowodowało, że Iga Świątek rezygnuje ze współpracy z gigantem branży technologicznej. Współpraca pomiędzy dwoma podmiotami rozpoczęła się w 2021 roku, jednak patrząc na działania Xiaomi, Polak uznała, że są one sprzeczne z jej poglądami. Polka od początku wojny mocno wspiera Ukrainę, dlatego też zdecydowała się zakończyć współpracę.

