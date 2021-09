IKEA przygotowała niewidoczną, bezprzewodową ładowarkę

Bezprzewodowe ładowanie niesie ze sobą wiele plusów. Przede wszystkim nie musimy korzystać z plątającego się okablowania, a aby podłączyć telefon do zasilania, wystarczy go położyć. Ładowarki bezprzewodowe zajmują jednak więcej miejsca niż kable. IKEA postanowiła przedstawić produkt, który pozwoli na schowanie ładowarki pod meble! Oto Sjömärke.

Bezprzewodowa ładowarka Sjömärke od IKEA

Bezprzewodowe ładowanie jest bardzo wygodnym sposobem na ładowanie naszego smartfona, czy innych urządzeń obsługujących tę technologię. IKEA wprowadza do swojej oferty coraz więcej inteligentnych urządzeń, które znacząco wpływają na komfort życia codziennego. Najnowszy produktem, który trafi do sklepów producenta, jest ładowarka bezprzewodowa Sjömärke.

Przeczytaj także: IKEA w prowadza na polski rynek inteligentne głośniki

9 Wynik

Produkt ten jest niezwykle funkcjonalny i prosty w obsłudze. Ładowarka bezprzewodowa Sjömärke od IKEA została wyceniona na 39.99 USD, czyli około 160 złotych. Produkt jest na tyle ciekawy, że przygotowany został do montażu go pod meblami. To oznacza, że urządzenie to można skutecznie ukryć, co pozwoli na zaoszczędzenie miejsca, a nasze biurko będzie prezentowało się schludnie.

Ładowarka gotowa do ukrycia

Największą zaletą ładowarki IKEA Sjömärke są jej możliwości, ponieważ ładowarkę w prosty sposób można schować pod blatem. Producent wykorzystał tutaj technologię, która pozwala na ładowanie smartfona, czy innych urządzeń przez drewno lub plastik. Jedynym wymogiem jest odpowiednia grubość blatu, co pozwoli na przesyłanie energii. Jak podaje IKEA, odpowiednia grubość to od 8 do 22 mm grubości.

Montaż ładowarki Sjömärke również jest bardzo prosty. Można ją zamontować na dwa różne sposoby – za wykorzystaniem śrubek lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Produkt od IKEA jest więc bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie postęp technologiczny i chcą, aby ich miejsce pracy wyglądało schludnie. To często nie jest możliwe z nadmiarem okablowania.