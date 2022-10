Ile będzie kosztował składany iPhone?! Analitycy zdradzają kosmiczną kwotę!

Coraz więcej producentów postanawia wprowadzić do swojej oferty składany smartfon. W kwestii Apple spekuluje się na ten temat już od jakiegoś czasu. Analitycy postanowili przewidzieć, ile będzie kosztował składany iPhone. Cena po prostu zwala z nóg.

Apple postawi na składane smartfony?

Wydaje się, że składane smartfony są kolejnym etapem ewolucji rynku inteligentnych telefonów. Najwięksi gracze tej branży posiadają w swojej ofercie przynajmniej jeden taki model. Wyjątkiem jest tutaj Apple. Składany iPhone jest obecnie domysłem, jednak wydaje się, że amerykański gigant prędzej czy później zaprezentuje tego typu urządzenie.

Tak będzie wyglądać składany iPhone? Render wykonał autos_user.

Patrząc jednak na to, jak sceptycznie i powoli amerykański producent wprowadza na rynek nowe rozwiązania, premiera składanego smartfona Apple nie odbędzie się zbyt szybko. Analitycy postanowili jednak przeanalizować całą tę sytuację i przewidzieć, ile będzie kosztował składany iPhone. Kwota jest naprawdę szokująca.

Składany iPhone będzie kosztował krocie

Przewidywania analityków nie są zbyt optymistyczne dla fanów Apple, którzy czekają na składany model smartfona tego producenta. Według przewidywań gigant z Cupertino nie będzie chciał zaszkodzić sprzedaży tradycyjnych smartfonów, dlatego też składany iPhone będzie drogi, bardzo drogi. Jeden z analityków twierdzi, że cena pierwszego „składaka” w historii Apple wyniesie 2500 tysiąca dolarów amerykańskich! Tak, mówimy tutaj o kwocie ponad 12 tys. złotych!

Obecnie najdroższym iPhone’m jest wersja 14 Pro Max 1TB, która kosztuje 10 500 złotych.

Cena jest po prostu kuriozalna, jednak trzeba mieć na uwadze, że są to jedynie przewidywania. Warto jednak podkreślić, że nie jest to niemożliwe. Pierwszy Galaxy Fold od Samsunga kosztował ok. 9500 złotych, więc Apple taką wyceną nie strzeliłoby sobie w kolano. Nie ma jednak pewności, że urządzenie to będzie popularne. Analityk Ming-Chi Kuo stwierdził jednak, że składany iPhone odniesie sukces, a gigant z Kalifornii będzie mógł dostarczyć nawet do 20 milionów egzemplarzy rocznie.

Premiera składanego smartfona Apple nie jest przewidywana wcześniej niż przed 2025 rokiem.

