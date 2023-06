Ile minut zagra Jakub Błaszczykowski w ostatnim meczu?

Jakub Błaszczykowski zagra dziś swój ostatni mecz w reprezentacji Polski. Były kapitan drużyny narodowej ponownie założy opaskę kapitana w meczu przeciwko Niemcom. Ile minut piłkarz zagra w ostatnim swoim meczu z Orzełkiem na piersi?

Ostatni mecz byłego kapitana reprezentacji Polski

Jakub Błaszczykowski jest bezsprzecznie jednym z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Przez lata stanowił nie tylko o sile reprezentacji Polski, ale był też jednym z architektów sukcesów Borussii Dortmund, kiedy ta wygrywała dwa mistrzostwa z rzędu w sezonie 2010/2011 i 2011/12.

Pomocnik jest jedną z legend niemieckiego klubu i kibice do dziś mają za złe to, w jaki sposób drużyna z Zagłębia Ruhry pozbyła się piłkarza. Błaszczykowski w barwach Borussii Dortmund rozegrał 197 spotkań, w których strzelił 27 goli. Na koniec kariery wrócił do Wisły Kraków, z której to trafił właśnie do niemieckiego klubu. Dziś rozegra swój ostatni mecz w reprezentacji Polski.

Dziś Jakub Błaszczykowski zagra swój ostatni mecz w reprezentacyjnych barwach. Fot. Łączy Nas Piłka @Twitter

Ile minut zagra Jakub Błaszczykowski w pożegnalnym meczu?

Jakub Błaszczykowski nie mógł sobie wyobrazić lepszego przeciwnika, jeśli chodzi o swój pożegnalny mecz w barwach reprezentacji Polski. Nasza drużyna narodowa dziś o 20:45 zmierzy się z reprezentacją Niemiec, z którą do tej pory wygrała tylko raz w 2014 roku. Kuba prawdopodobnie wyjdzie na ten mecz w opasce kapitana.

Ile minut zagra Błaszczykowski w meczu z Niemcami? Sugeruje się, że to właśnie numer na koszulce zawodnika sugeruje, jak długo będzie grał. Kuba w reprezentacji zawsze grał z numerem 16 i oczekuje się, że zagra właśnie 16 minut. Podczas konferencji sam zainteresowany zdradził jednak, że wszystko będzie zależeć od jego formy i wtedy z trenerem ustalą, ile minut tak naprawdę spędzi na boisku.

Ile minut zagra Błaszczykowski w ostatnim meczu? Fot. Łączy Nas Piłka

