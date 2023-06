Polska vs Niemcy. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Mecze Polska vs Niemcy od lat wzbudzają wśród Polaków zdecydowane większe emocje niż gra z innymi przeciwnikami. Podłoże historyczne ma tutaj bardzo duże znaczenie. Dzisiejsze spotkanie będzie jednak towarzyskie. Gdzie oglądać pojedynek Polaków z zachodnimi sąsiadami i ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacyjnych barwach?

Mecz, który będzie miał podwójne znaczenie

Dzisiejsze spotkanie Polska vs Niemcy będzie 22 spotkaniem w historii obu reprezentacji. Oczywiście bilans wypada na korzyść naszych zachodnich sąsiadów, którzy wygrywali aż 13 razy. Remis padł w siedmiu spotkaniach, natomiast jedyne zwycięstwo Polski nad reprezentacją Niemiec przypadło 11 października 2014, kiedy to Polacy wygrali z ówczesnymi Mistrzami Świata 2:0.

Poza podłożem historycznym, jakie zawsze mają mecze z Niemcami czy Rosją, spotkanie to będzie miało jeszcze jedno znaczenie – będzie to ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego w biało-czerwonych barwach. Wieloletni kapitan reprezentacji Polski zagra swój 109 mecz z orzełkiem na piersi.

Polska vs Niemcy – gdzie oglądać mecz?

Pomimo tego, że jest to spotkanie towarzyskie, to oczekujemy naprawdę dobrego spektaklu, zwłaszcza że będzie to niezwykle silny przeciwnik. Czy Fernando Santos zdążył na tyle poukładać drużynę, aby ta postawiła się topowej reprezentacji? Miejmy nadzieje, że mecz Polska vs Niemcy przyniesie nam sporo dobrego futbolu.

Gdzie oglądać mecz Polska vs Niemcy? Spotkanie rozpocznie się o 20:45 i rozgrywane będzie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisja tego meczu odbędzie się na otwartej antenie TVP 1 oraz na stronie internetowej TVP Sport.

