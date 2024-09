Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro? Prawie 5 dni krócej!

Wczoraj wieczorem poznaliśmy najnowsze smartfony i akcesoria oferowane przez markę Apple. Największym zaskoczeniem były ceny telefonów – flagowiec został wyceniony o 700 zł mniej niż rok temu! Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro? Jest coraz lepiej!

Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro?

Za sprawą analizy przygotowanej przez Picodi Polska, jak co roku dowiadujemy się, jak długo musimy pracować by kupić najnowszy smartfon Apple. Oczywiście, mówimy o iPhone 16 Pro w wersji 128 GB, a więc tej podstawowej. Poszczególne ceny każdego z modelu iPhone 16 znajdziecie w osobnym artykule. Warto przy okazji wspomnieć jak wyglądały ceny flagowców na przestrzeni lat. To bardzo ciekawe, bowiem za iPhone 14 Pro 128 GB musieliśmy zapłacić 6499 zł, za iPhone 15 Pro 128 GB 5999 zł, natomiast najnowszy flagowiec, iPhone 16 Pro 128 GB został wyceniony na 5299 zł.

Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro? Na zdjęciu Apple iPhone 14 Pro Max i iPhone 15 Pro Max.

Apple iPhone coraz… tańszy!

Jeszcze ciekawiej wygląda to w przypadku podstawowego modelu. W 2022 roku iPhone 14 kosztował 5199 zł. Tak, dobrze widzicie – sto złoty mniej niż dziś flagowy odpowiednik. Rok później, w 2023 roku iPhone 15 kosztował 4699 zł. Wczoraj po prezentacji poznaliśmy ceny iPhone 16. Ten został wyceniony na 3999 zł. Tak, to oznacza, że względem roku ubiegłego, smartfony marki Apple są sprzedawane taniej o 700 zł! Oczywiście, podane ceny dotyczą bazowych modeli ze 128 GB pamięci na nasze dane.

Apple iPhone 16 Pro.

Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro w Polsce?

Pamiętam, jak pisałem o tym dwa lata temu – przy okazji premiery iPhone 14 Pro. Szczerze mówiąc, nie wyglądało to dobrze. Wtedy musieliśmy pracować aż 27,6 dnia, by pozwolić sobie na nowego flagowca marki Apple. Całe szczęście, obniżki cen smartfonów sprawiają, że wynik jest o wiele lepszy. Widać to zresztą na załączonej grafice przygotowanej przez Picodi.

Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro w Polsce?

Jak wyglądają te wyliczenia? Przedstawiciele Picodi podają wyniki z wykorzystaniem średniego wynagrodzenia w Polsce. Dziś, według danych GUS jest to 5973 zł netto. To oznacza, że statystyczny Polak musi pracować dokładnie przez 18,6 dni roboczych, aby kupić Apple iPhone 16 Pro. Rzecz jasna, trzeba założyć, że nie wyda przez ten czas ani złotówki ze swojej wypłaty. Dużo? Pewnie, że dużo, chociaż i tak czas ten skrócił się o 4,6 dnia względem roku poprzedniego. Warto jeszcze przypomnieć jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.

2018 – 32,5 dnia

2019 – 31,8 dnia

2020 – 28,3 dnia

2021 – 25,9 dnia

2022 – 27,6 dnia

2023 – 23,2 dnia

2024 – 18,6 dnia

Ekrany w Apple iPhone 16 Pro i Apple iPhone 16 Pro Max.

Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro będąc mieszkańcem innego kraju?

W rankingu najlepiej wypadają Szwajcarzy, którzy muszą pracować zaledwie 4 dni by kupić najnowszego iPhone 16 Pro. Tuz za nimi mamy USA, a następnie Australię. Polska w tym zestawieniu wyprzedza Litwę, Chorwację, Łotwę czy Słowację. Najdłużej trzeba pracować na nowego iPhone 16 Pro w Turcji. Jest to aż 72,9 dni! Tuż za Turcją uplasowały się takie kraje jak Filipiny (68,8), Brazylia (68,6) oraz Wietnam (53,1). Warto dodać, że ranking przygotowany przez Picodi opiera się o oficjalne ceny iPhone 16 Pro w wersji 128 GB podane przez lokalne oddziały amerykańskiego producenta smartfonów. Z kolei przeciętne wynagrodzenie pobierane jest z internetowych stron urzędów statystycznych. Miesięczne wynagrodzenie zostało podzielone przez 21 dni, a więc średnią dni roboczych w miesiącu.

Ile musisz pracować na iPhone 16 Pro w Polsce?

Cena na prezentacji, a cena w sklepach

Warto zauważyć, że podczas wczorajszej prezentacji producent wycenił iPhone 16 Pro (128 GB) na kwotę 999 dolarów. Przeliczając ją na złotówki, daje nam to około 3900 zł. Faktycznie, da się za taką kwotę kupić ten model, jednak tylko i wyłącznie w czterech stanach USA. W pozostałych należy doliczyć podatek stanowy i lokalny, który maksymalnie wynosi 9,55 %. W naszym kraju podatek od towarów i usług wynosi 23 %.