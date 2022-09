No cóż, przygotujcie się na bardzo przykrą wiadomość. Jeśli spodobał się Wam nowy flagowiec Apple, będziecie musieli bardzo długo czekać, by na niego zarobić. A więc ile dni trzeba pracować by kupić iPhone 14 Pro? Niespełna miesiąc i niestety, w porównaniu do innych krajów, nie mamy się z czego cieszyć.

Zespół Picodi.com przygotował infografikę, dzięki której dowiemy się jak wygląda zestawienie lokalnych cen flagowca Apple z zarobkami w różnych krajach. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak wygląda index iPhone’a. Jest to wartość tego telefonu, która została wyrażona w roboczodniach. Z wesołych wiadomości – średnia dni, po których możemy stać się posiadaczem flagowca Apple jest z roku na rok coraz mniejsza. To jednak nie jest powód do radości.

Apple iPhone 14 Pro

Ile dni trzeba pracować by kupić iPhone 14 Pro (128GB)?

Już pomijam fakt, że jak dla mnie iPhone 14 Pro to tak zwany „odgrzewany kotlet”, który z roku na rok kosztuje więcej, a to wcale nie wina Apple, a raczej słabej złotówki. Jest to jednak naprawdę zauważalna zmiana, bowiem flagowiec w poprzednim roku kosztował 1200 zł mniej. Aby dalej brnąć w pesymistyczne informacje, według GUS, średnie zarobki w Polsce wynoszą 4950 zł na rękę. Jeśli więc chcemy kupić iPhone 14 Pro, musimy pracować przez 27,6 dnia, by uzbierać na jego zakup. Jak to wyglądało w poprzednich latach w Polsce?

2018 – 32,5 dnia

2019 – 31,8 dnia

2020 – 28,3 dnia

2021 – 25,9 dnia

2022 – 27,6 dnia

Ile dni trzeba pracować by kupić iPhone 14 Pro (128GB)?

Jak to wyliczono? Miesięczne wynagrodzenie podzielono przez 21 dni – jest to średnia dni roboczych w każdym miesiącu. Jeśli dany kraj posługuje się stawką tygodniową, Picodi podzieliło wynagrodzenie przez pięć.

Jak wypadamy na tle innych krajów? Najgorzej wypada Turcja, bowiem tam trzeba pracować aż 146,7 dni! Najszybciej na nowego iPhone 14 Pro zarabia Szwajcar, który potrzebuje zaledwie 4,6 dni. Poniżej przedstawiam grafikę, która prezentuje indeks iPhone’a dla innych krajów.