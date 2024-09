Jesteśmy już po premierze najnowszych smartfonów Apple. Przy okazji poznaliśmy cennik iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Czy cena iPhone 16 w Polsce odstrasza? Porównajmy ją do cen poprzedników, czyli iPhone 15. Powiem wprost – jestem pozytywnie zaskoczony.

Cennik iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Cena iPhone 16 w Polsce

Za nami Apple Event. Poznaliśmy najnowsze smartfony Apple, a także akcesoria, między innymi smartwatche. W tym tekście skupmy się na tym czy cena iPhone 16 w Polsce jest przesadzona czy jednak nie jest tak źle. Zacznę od cen poszczególnych wersji, które można było kupić w elektromarketach jeszcze do premiery. Mam tu na myśli iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14 oraz całą „paletę” iPhone 15. Tak wyglądały ceny dziś, przed premierą:

iPhone SE 2022 64 GB – 2499 zl

iPhone 14 128 GB – 3099 zł

iPhone 15 128 GB – 3599 zł

iPhone 15 Plus 128 GB – 4299 zł

iPhone 15 Pro 128 GB – 4639 zł

iPhone 15 Pro Max 256 GB – 5749 zł

Przyjrzyjmy się również cenom iPhone 15 i 15 Pro podczas premiery. Przedstawiam tu ceny bazowych wersji (chodzi o pojemność nośnika na dane). Jeśli chcecie poznać szczegółowe informacje, jak wyglądały rok temu ceny iPhone 15 i iPhone 15 Pro, odsyłam do artykułu, który przygotowałem w tamtym okresie.

iPhone 15 128 GB – 4699 zł

iPhone 15 Plus 128 GB – 5299 zł

iPhone 15 Pro 128 GB – 5999 zł

iPhone 15 Pro Max 256 GB – 7199 zł

Jak widać, mamy dziś różnicę o około 1000 zł – 1500 zł względem cen premierowych. Czy warto kupować? Poczekałbym kilka dni – może ceny jeszcze spadną. Tym bardziej, że były momenty, gdy iPhone 15 Pro był sprzedawany poniżej czterech tysięcy złotych. Jeśli więc posiadasz na przykład iPhone 13 Pro, bądź iPhone 14 (bez pro), możesz polować na 15-tkę, jeśli nie potrzebujesz najnowszej wersji. Tym bardziej, że Apple wyceniło najnowsze modele bardzo dobrze. To oznacza znaczne obniżki poprzedników.

Cennik iPhone 16 i iPhone 16 Pro

Czy producent zaskoczył? Wydaje mi się, że tak. Czy jest to pozytywne zaskoczenie? Jasne, że tak! Pamiętacie jak to wyglądało w przypadku cen iPhone 15 względem iPhone 14, które były znacznie niższe od nowego modelu? Wszystko za sprawą pozycji złotówki względem dolara. Tutaj też jest bardzo dobrze, chociaż ceny smartfonów nadal są kosmiczne. I wcale nie myślę tylko o Apple, które niegdyś było synonimem drogiej elektroniki. Dziś azjatyckie marki również potrafią windować ceny tak wysoko, że człowiek zastanawia się czy lepiej kupić używany samochód czy może jednak smartfon.

Popatrzmy może na ceny kilku flagowych telefonów z Androidem na pokładzie. Przykładowo, Samsung Galaxy S24 w wariancie 8 GB i 256 GB na dane jest dostępny za około 3200 zł. Za wariant S24 Ultra 12 GB / 256 GB musimy zapłacić około 4700 zł. W obu przypadkach takie ceny znalazłem w sklepie Morele.net. Wysoko ceni się Xiaomi 14 Ultra 16 GB / 512 GB. Cena to około 5100 zł. Patrząc więc na ceny tych flagowców, nowy cennik iPhone wcale nie wygląda tak źle, jak mogłoby się wydawać.

Cena iPhone 16 w Polsce

Przechodzimy do najważniejszego, a więc cen iPhone 16 w Polsce. Oczywiście, mam na myśli wszystkie warianty, które pojawiły się w polskim sklepie Apple. Sprawa wygląda następująco.

Apple iPhone 16 (ekran 6,1 cala)

iPhone 16 128 GB – 3999 zł

iPhone 16 256 GB – 4499 zl

iPhone 16 512 GB – 5499 zł

Apple iPhone 16 Plus (ekran 6,7 cala)

iPhone 16 Plus 128 GB – 4499 zł

iPhone 16 Plus 256 GB – 4999 zł

iPhone 16 Plus 512 GB – 5999 zł

Apple iPhone 16 Pro (ekran 6,3 cala)

iPhone 16 Pro 128 GB – 5299 zł

iPhone 16 Pro 256 GB – 5799 zł

iPhone 16 Pro 512 GB – 6799 zł

iPhone 16 Pro 1 TB – 7799 zł

Apple iPhone 16 Pro Max (ekran 6,9 cala)

Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB – 6299 zł

Apple iPhone 16 Pro Max 512 GB – 7288 zł

Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB – 8299 zł

Kolory w iPhone 16.

Polski cennik iPhone 16. Co sądzicie o cenach smartfonów Apple?

Jest drogo. Oczywiście, że jest, chociaż patrząc na to, że znam osoby, które do dziś używają np. 12-tek i sobie je zachwalają, jest to w pewnym sensie inwestycja na lata. Mało tego, te smartfony bardzo wolno tracą na wartości, co również wpływa pozytywnie na zakup iPhone. Jeśli więc chcesz kupić solidny smartfon, który faktycznie posłuży Ci przez długi czas, a przede wszystkim, możesz sobie pozwolić na tak drogi zakup, wydaje mi się, że iPhone 16 – w dowolnej wersji, chociaż nastawiałbym się na Pro i Pro Max ze względu na ekran – będzie dobrym wyborem.