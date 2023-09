Podczas Apple Event 2023 zobaczyliśmy nowe smartfony Apple. Wiemy już ile kosztuje nowy iPhone 15 oraz iPhone 15 Pro. Cennik może szokować ale chyba byliśmy na to przygotowani, prawda?

Ile kosztuje nowy iPhone 15 i iPhone 15 Pro?

Chociaż, z drugiej strony patrząc na ceny modelu Pro względem poprzednika, jestem bardzo zaskoczony ale… pozytywnie. Przede wszystkim 15-tka w końcu nie ma tego brzydkiego wcięcia w ekranie. Zamiast niego pojawiła się dynamiczna wyspa, którą znamy z modelu iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. To największy plus. Oprócz tego, standardowo jak dla Apple – lepsze aparaty, lepszy i szybszy procesor. Nowością, o której pisali już wszyscy jest port USB typu C zamiast portu Lightning. Klienci mają do dyspozycji pięć wersji kolorystycznych. Możemy kupić iPhone 15 w wersji: niebieskiej, różowej, żółtej, zielonej oraz czarnej.

Apple iPhone 15 zaprezentowany podczas Apple Event 2023.

Apple iPhone 15 Pro to znacznie więcej zmian. Mamy przede wszystkim nowy materiał, który wykorzystano do produkcji obudowy. Tym razem jest to tytan, który ma przełożyć się na większą odporność na uszkodzenia ale i na wagę smartfona. Producent zdecydował się także pozbyć klasycznego przycisku do aktywacji trybu cichego. Zamiast tego mamy wielofunkcyjny przycisk, którym uruchomimy np. latarkę, aparat, dyktafon czy inne funkcje. W iPhone 15 Pro zabrakło koloru złotego. Zastąpił go tak zwany “tytan naturalny”. Oprócz tego klienci mogą wybrać: błękitny, biały i czarny.

Wersje kolorystyczne Apple iPhone 15 Pro.

Szczegóły na temat obu tych modeli opisałem w osobnym artykule – relacji z Apple Event 2023. Zachęcam do lektury.

Przejdźmy do najważniejszego elementu czyli cen. Przede wszystkim jestem zaskoczony tym, że iPhone 15 Pro jest tańszy w dniu premiery od analogicznego czasu, kiedy prezentowany był iPhone 14 Pro. Mowa o 500 złotych różnicy na korzyść klienta! Cieszmy się! A teraz przejdźmy ogólnie do cen, które rzecz jasna do najniższych nie należą. Ba, Apple słynie z tego, że oferuje klientom jedne z najdroższych smartfonów na rynku. Jak jest w tym roku w dniu premiery?

Polska cena iPhone 15 (6,1 cala):

128 GB – 4699 zł

256 GB – 5299 zł

512 GB – 6499 zł

Polska cena iPhone 15 Plus (6,7 cala):

128 GB – 5299 zł

256 GB – 5899 zł

512 GB – 7099 zł

Polski cennik iPhone 15 Pro (6,1 cala)

128 GB – 5999 zł

256 GB – 6599 zł

512 GB – 7788 zł

1 TB – 8999 zł

Polskie ceny iPhone 15 Pro Max (6,7 cala)

256 GB – 7199 zł

512 GB – 8399 zł

1 TB – 9599 zł

Szczegóły na temat modelu iPhone 15 Pro znajdziesz klikając tutaj. Z kolei wszystkie informacje na temat modelu iPhone 15 poznasz klikając tutaj.