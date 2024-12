Realme GT 7 Pro znów dostępny. Jest tańszy niż iPhone 16

O smartfonie realme GT 7 Pro już pisałem przy okazji jego premiery w Polsce. Zainteresowanie tym modelem było tak duże, że przerosło oczekiwania producenta. Całe szczęście, smartfon wrócił do sprzedaży. Mało tego, jego cena faktycznie wygląda bardzo atrakcyjnie względem konkurencyjnych modeli.

Realme GT 7 Pro. Smartfon z baterią o pojemności 6500 mAh.

Jak już wspominałem, początkiem listopada bieżącego roku pisałem o modelu Realme GT 7 Pro. Kilka słów na jego temat? Proszę bardzo. Jest to flagowiec, a więc model z najwyższej półki wyposażony w topowe podzespoły. Mam tu na myśli wyświetlacz 6,78 cali OLED 1.6K (2780 x 1264 px) z technologią 8T LTPO i odświeżaniem 120 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Do tego dodajmy topowy aparat główny, czyli matryca Sony 50 Mpix + 50 Mpix + 8 Mpix, 12 GB pamięci ram i pojemność baterii wynoszącą aż 6500 mAh. O pamięci na dane nie wspominam, gdyż jest różna, w zależności od modelu, który wybierzecie. Opcje są dwie: 256 GB oraz 512 GB.

Realme GT 7 Pro. Topowy model znów dostępny

Suche dane raczej nikomu nic nie mówią, jednak uwierzcie na słowo – to jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów dostępnych na rynku. Wyróżnikiem może być między innymi matryca Sony IMX906 z optyczną stabilizacją obrazu, która sprawi, że uzyskacie bardzo dobrej jakości fotki, niezależnie od warunków, w jakich będziecie je wykonywać.

Co ciekawe smartfon jest odporny na ciśnienie wody i ekstremalne temperatury. Potwierdzeniem jest klasa szczelności IP69. To sprawia, że telefon nie zostanie uszkodzony nawet wtedy, gdy wyląduje w wodzie na głębokości do dwóch metrów. Oprócz tego ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i. Mało tego, jeśli już „wylądujemy” w wodzie – i tu trzeba podkreślić, że musi to być słodka woda – możemy nagrywać filmy i robić fotki. Pamiętajcie jednak, że macie na to nie więcej niż 30 minut i nie możecie pływać głębiej niż dwa metry.

Interesująco „wypada” również ekran, który został wykorzystany w Realme GT 7 Pro. Mowa o wyświetlaczu Eco2 OLED Plus. Cechuje się żywymi i realistycznymi barwami. To jednak nie koniec jego zalet. Kolejną jest maksymalna jasność, która sięga aż 6500 nitów. To przekłada się przede wszystkim na czytelność obrazu, niezależnie od warunków pogodowych. Oprócz tego mamy technologię 8T LTPO, która dostosowuje częstotliwość odświeżania. Dzięki takiej opcji, oszczędzamy energię, a to wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu.

Co do akumulatora, jak już wspominałem ma pojemność wynoszącą 6500 mAh. Powinno to przełożyć się na cały dzień pracy. Bateria może być bardzo szybko naładowana, gdyż smartfon oferuje technologię szybkiego ładowania o mocy 120 W. To sprawia, że w kwadrans naładujemy ją od 0 do 50 %. Niestety, ładowarkę musimy zakupić osobno, bowiem nie ma jej w zestawie. Chociaż… zaraz zobaczycie, że może być inaczej. Pojemna bateria i wydajne podzespoły oznaczają dużo generowanego ciepła. Realme GT 7 Pro wykorzystuje 10-warstwowy system rozpraszania ciepła z komorą parową. Dzięki temu jego nadmiar jest odprowadzany, a wewnątrz obudowy smartfonu utrzymywana jest stabilna temperatura. To sprawia, że nie musimy się obawiać o przegrzanie nawet podczas grania w gry.

Ile kosztuje Realme GT 7 Pro?

Czas na najważniejszy element, a więc cenę. Smartfon ten jest już dostępny w wielu sklepach, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, ale również możemy go kupić za pośrednictwem Allegro czy realmeshop.pl. Ile kosztuje? Do 16 stycznia 2025 możemy go kupić w bardzo atrakcyjnej ofercie.

12/512 GB – 4299 zł

12/256 GB – 3999 zł

Oprócz tego, że cena będzie faktycznie konkurencyjna względem innych modeli, oprócz Realme GT 7 Pro otrzymujemy ładowarkę 120 W. Warto? Jeśli szukacie flagowca, który ma posiadać bardzo dobry aparat, wydajne podzespoły oraz świetny ekran, myślę, że powinniście zwrócić uwagę na ten model.