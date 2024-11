To będzie hit! Realme GT 7 Pro z baterią 6500 mAh. Zobacz!

Już w tym miesiącu zobaczymy nowy smartfon realme GT 7 Pro, który będzie znacząco wyróżniał się na tle konkurencji pojemnością baterii i czasem jej ładowania. Sprawdźmy, czym pochwali się producent podczas nadchodzącej premiery.

Realme GT 7 Pro. Smartfon z baterią o pojemności 6500 mAh.

Przede wszystkim, na pokładzie tego modelu zobaczymy jeden z topowych procesorów, jakim jest Snapdragon 8 Elite. To jednak nie jest funkcja, która wyróżnia realme GT 7 Pro na tle konkurencji. Bardzo ciekawie wygląda tu temat baterii i jej ładowania, bowiem model ten został wyposażony w baterię o pojemności 6500 mAh. Na tym nie koniec ciekawostek. Jest to akumulator wykorzystujący technologię anody krzemowo-węglowej z 10% zawartością krzemu. Ciekawostka – mżę wytrzymać temperatury, które wynoszą nawet do -30 stopni Celsjusza! Oprócz tego bateria ta będzie ładowała się niezwykle szybko, bowiem otrzymujemy szybkie ładowanie wynoszące 120 W.

Realme GT 7 Pro. Smartfon z baterią o pojemności 6500 mAh.

Smartfon realme GT 7 Pro z pojemną baterią i szybkim ładowaniem

Wspominam o tym, że bateria w tym smartfonie będzie ładować się szybko. To fakt, ale zapewne chcielibyście poznać szczegóły. Już je przekazuję, a raczej robi to producent, który chwali się, że GT 7 Pro po pięciu minutach ładowania będzie gwarantował do siedmiu godzin rozmów. Z kolei 50% naładowania baterii ujrzymy po 13 minutach od podpięcia ładowarki. Jeśli będziemy chcieli naładować akumulator do pełna, będziemy potrzebowali 37 minut. Wynik robi wrażenie, to fakt. Chętnie przekonam się czy faktycznie w praktyce również osiągniemy takie rezultaty. Rzecz jasna, musimy jednak poczekać na europejską premierę i egzemplarze testowe.

Realme GT 7 Pro. Smartfon z baterią o pojemności 6500 mAh.

Realme GT 7 Pro zaprezentowany w Chinach. Co o nim wiemy?

Z racji tego, że Chińczycy poznali wczoraj ten model, możemy pominąć „zajawki”, które przedstawia europejski oddział marki. Przyjrzyjmy się bliżej flagowemu smartfonowi marki realme. Zacznijmy od ekranu, bo tu faktycznie jest się czym chwalić. Ekran o przekątnej 6,78 cali to Eco2 OLED Plus 120 Hz, którego producentem jest Samsung. Cechy szczególne? Niskie zużycie energii oraz jasność szczytowa na poziomie 6000 nitów – robi wrażenie, bez dwóch zdań. Dodatkowo warto zauważyć, że pod wyświetlaczem ulokowano czytnik linii papilarnych.

Wiemy, że realme GT 7 Pro otrzyma topowy procesor Snapdragon 8 Elite. Dodatkowo sprzęt będzie cechował się 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz trzema różnymi pojemnościami pamięci na dane. Mowa o 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Ciekawie wypada również aparat tylny, który ma trzy sensory. Główny Sony IMX906 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Drugi to Sony IMX882 50 MP z teleobiektywem, natomiast trzeci to Sony IMX355 8 MP z obiektywem ultraszerokokątnym. Na froncie ulokowano aparat 16 MP. Mnie zaskoczyło natomiast to, że aparat w smartfonie realme GT 7 Pro ma tryb do fotografii podwodnej, a to oznacza, że model ten będzie wodoodporny. Wszystko za sprawą standardów IP68 oraz IP69.

System? Rzecz jasna, najnowszy, a więc Android 15. W tym przypadku otrzymamy nakładkę Realme UI 6.0, która zostanie wzbogacona sztuczną inteligencją, jak na obecnie panującą modę przystało.

Realme GT 7 Pro. Smartfon z baterią o pojemności 6500 mAh.

Kiedy premiera realme GT 7 Pro i ile będzie kosztował smartfon?

Jeśli zainteresował Was ten model, musicie uzbroić się w cierpliwość, bowiem jego premiera została zaplanowana na koniec tego miesiąca. Mowa konkretnie o 26 listopada 2024. Smartfon będzie dostępny raczej w dwóch kolorach. To znaczy, można go kupić w trzech – szarym, pomarańczowym i białym, jednak ten ostatni to tak zwany kolor ekskluzywny, dostępny tylko w Chinach. Ile kosztuje model GT 7 Pro? Nie powinien być bardzo drogi, ponieważ w Państwie Środka kosztuje 3599 juanów za podstawową wersję. W przeliczeniu na złotówki mówimy o około 2000 zł. Oczywiście, nie oszukujmy się – będzie on zapewne droższy, jednak tak czy inaczej, mówimy o bardzo atrakcyjnej ofercie patrząc na baterię i pozostałe podzespoły, które cechują ten model.

Co sądzicie o tym modelu? Uważacie, że będzie to bardzo ciekawa alternatywa dla pozostałych, często drogich smartfonów? Wygląda ciekawie – szczególnie patrząc na podzespoły i zakładaną cenę, która może być niezwykle atrakcyjna. Jeśli jesteście zainteresowani tym modelem, odsyłam na stronę producenta – Realme. Tam pod koniec miesiąca pojawią się szczegóły na temat GT 7 Pro.