Nie ma nic lepszego niż mecze Ligi Mistrzów i to na tak historycznych stadionach, jak San Siro. Dziś Inter Mediolan podejmie FC Porto w ramach spotkania 1/8 finałów Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan vs FC Porto? O której rozpocznie się spotkanie?

Obie drużyny są w doskonałej formie

Zarówno Inter Mediolan, jak i FC Porto znajdują się obecnie w doskonałej formie. Włoska drużyna, która będzie dziś gospodarzem spotkania, wygrała cztery z ostatnich pięciu spotkań ligowych . W ostatnim spotkaniu 23. kolejki Serie A pokonali oni Udinese Calcio 3:1. Niestety, dziś na boisku z pewnością zabraknie kontuzjowanych Joaquina Correi oraz Dalberta.

Zarówno Inter, jak i Porto mogą Pochwalić się znakomitą formą. Kto wygra spotkanie?

FC Porto również może mówić o dobrej passie. Drużyna prowadzona przez Sérgio Conceição, który notabene reprezentował w swojej karierze Inter, wygrała pięć spotkań z rzędu. W ostatnim spotkaniu portugalskiej ekstraklasy zwyciężyło z Rio Ave 1 do 0. Wydaje się więc, że dzisiejsze spotkanie Inter Mediolan vs FC Porto będzie zaciętym pojedynkiem, a głównie przez to, że obie drużyny notują znakomitą formę.

Inter Mediolan vs FC Porto. Gdzie oglądać mecz?

Tak jak już wspomnieliśmy, w barwach Interu Mediolan z pewnością nie zobaczymy dwóch kontuzjowanych zawodników – Joaquina Correi oraz Dalberta. Lista nieobecnych po stronie FC Porto jest jednak zdecydowanie dłuższa, ponieważ Conceição nie będzie mógł skorzystać z usług Fabio Cardoso, Evanilson, Gabriel Veron, Francisco Meixedo, Galeno, Otavio i Mateus Uribe. Patrząc na listę nieobecnych, spotkanie to dla portugalskiego klubu będzie jeszcze bardziej wymagające.

Inter Mediolan vs FC Porto. Gdzie oglądać mecz? Początek o 21:00!

Gdzie więc oglądać spotkanie Inter Mediolan vs FC Porto? Mecz rozpocznie się o 21:00. Transmisja z San Siro będzie odbywać się na płatnym kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.