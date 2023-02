Dziś kolejne emocje związane z Ligą Mistrzów. Po wczorajszym show Realu Madryt na Anfield inna angielska drużyna będzie chciała poprawić nastroje na Wyspach. Mecz RB Lipsk vs Manchester City będzie dla “The Citiznes” idealną okazją. Gdzie oglądać to spotkanie za darmo?

Nastroje w Liverpoolu ponure. W Manchesterze będzie inaczej?

Kibice Liverpoolu nie mogą mówić o dobrym występie swoich ulubieńców, ponieważ The Red ulegli wczoraj Realowi Madryt aż 2 do 5, co mocno oddaliło ich od awansu do 1/4 finałów Ligi Mistrzów. Stoi przed nimi arcytrudne zadanie, ponieważ mecz rewanżowy odbędzie się na Estadio Santiago Bernabéu. Nastroje na Wyspach może poprawić jednak Manchester City.

Czy Manchester City pokaże się z lepszej strony niż Liverpool?

Dziś zostanie rozegrany mecz RB Lipsk vs Manchester City. To właśnie drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę jest zdecydowanym faworytem tego spotkania i wydaje się, że nic nie może pokrzyżować planów The Citizens. RB Lipsk na swoim stadionie będzie próbował zaskoczyć zawodników z Anglii. Czy to się uda?

RB Lipsk vs Manchester City. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Manchester City bez żadnych problemów wyszedł z grupy G, w której znajdowała się Borussia Dortmund, Sevilla i FC Kopenhaga, w której bramki strzeże Kamil Grabara. Drużyna The Citizens nie przegrała w fazie grupowej żadnego meczu i skończyła ją z bilansem czterech zwycięstw i dwóch remisów. RB Lipsk z kolei w grupie F zajął drugie miejsce i znalazł się tylko jeden punkt za Realem Madryt. Mecz RB Lipsk vs Manchester City z pewnością zapowiada się ciekawie.

Dla wszystkich miłośników Ligi Mistrzów podpowiadamy, gdzie i o której oglądać mecz za darmo. Spotkanie RB Lipsk vs Manchester City będzie transmitowane na kanale TVP 1 lub w internecie na TVP Sport od godziny 21:00. Pojedynek obu drużyn będzie można również oglądnąć na płatnym kanale Polsat Sport Premium 2 lub na platformie Polsat Box Go.